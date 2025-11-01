Exseñorita Antioquia, señalada de incitar a la violencia, no registra como abogada

Laura Gallego, la exreina de belleza que representaba al departamento de Antioquia, ha estado en los últimos días bajo la polémica y controversia luego de que se diera a conocer una serie de videos en los que le pregunta a los precandidatos presidenciales Abelardo de La Espriella y Santiago Botero, si le darían un tiro al presidente Petro o a Daniel Quintero.

“En el desierto tenés una pistola con una bala y te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, era la pregunta de la mujer.

En eso momento Botero respondió: “A Daniel Quintero”. Acto seguido, la exreina complementó: “Y un cachazo pa’ Petro pues al menos”.

Por su parte, De la Espriella expresó: “Esos tipos no valen ni una bala, que les caiga la justicia”.

Este tipo de preguntas y dinámicas fueron tomadas por un sector de la opinión pública como incitación a la violencia o incluso como apología al delito. Razón por la cual Gallego se encuentra en medio de fuertes críticas.

Además, tras todo lo ocasionado, el Concurso Nacional de Belleza dio a conocer un comunicado rechazando estas palabras de la exreina y pidiendo no involucrarse en política.

Tras es el escrito, Laura Gallego tomó la decisión de renunciar a la participación del reinado, argumentando:

“Mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina”, dice la carta de la mujer quien agrega:

“Hace unos días fui elegida Señorita Antioquia, un honor que recibí con profunda gratitud y con la ilusión genuina de representar a la tierra que amo. Sin embargo, también soy una mujer con criterio, con una trayectoria de activismo cívico y con una voz política que jamás he ocultado ni ocultaré“.

Precisamente, este mismo escrito Laura Gallego lo finaliza firmando como abogada y activista ciudadana. Sin embargo, se ha podido conocer por intermedio de El Tiempo, que tal profesión no aparece registrada en la exreina de belleza.

Al verificar la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, se evidencia que Laura Gallego no aparece como abogada.

“Para ejercer la abogacía es necesario estar inscrito en el Registro Nacional de Abogados, y en particular para ejercer la representación de terceros, adicionalmente debe contar con TPA vigente”, le dieron a El Tiempo desde Consejo Superior de la Judicatura.

De esta manera, la exseñorita Antioquia no puede presentarse como abogada, ya que registra y no tiene tarjeta profesional.

Sin embargo, el mismo medio anteriormente mencionado destacó que averiguó con la Universidad Eafit de Medellín, centro académico en el que estudio la exreina, verificando si ella había culminado los estudios.

Por lo que la universidad confirmó que realizó estudios de pregrado hasta 2023, y en los últimos días estaría adelantando el proceso de solicitud y verificación de requisitos para su graduación.