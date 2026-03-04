La exseñorita Antioquia, Laura Gallego pidió que el hijo de Iván Cepeda de 15 años fuera enviado a la guerrilla

Laura Gallego se ha dado a conocer como creadora de contenido e influencer, convirtiéndose hace varios meses en Señorita Antioquia. Sin embargo, varios de sus vídeos lograron viralizarse a tal punto que generaron rechazo y se convirtieron en tendencia, debido a que su contenido político ha venido con violentos mensajes en contra de la oposición.

Sus redes sociales han sido el espacio para expresar su rechazo hacia el actual presidente y su apoyo por Álvaro Uribe y la extrema derecha. El video que la puso en la mira fue precisamente de este tipo, donde Laura aparece al lado del precandidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella, en el que pregunta de manera provocadora: “¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, a lo que De la Espriella responde:“No, esos manes no valen ni una bala”.

Esta no fue la única vez, pues también le planteó una situación similar al también aspirante, Santiago Botero: “Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”. Botero responde entre risas: “A Quintero”, y la candidata le responde: “Pero al menos un cachazo a Petro”.

Puede leer: Gabriela Tafur le dio cátedra a la exseñorita Antioquia de cómo ser reina; varias exseñoritas Colombia la respaldaron

Estas actitudes fueron rechazadas por el concurso de belleza, debido a que no cumplía con la ética del certamen, pero Gallego no dudó en usar la exposición redes para seguir compartiendo sus posturas políticas y ahora aspirar llegar al Congreso de la República con su candidatura a la Cámara de Representantes con el Cambio Radical. La promoción que ha usado la exreina, ha sido con videos respondiendo críticas y cuestionando el gobierno actual.

Siguiendo esta línea, Laura Gallego lanzó un nuevo comentario que causó indignación, esto al confesar que se había enterado de la edad del hijo de Iván Cepeda, candidato presidencial, por lo que propuso enviar al joven de 26 años a la guerrilla.“Oiga, me enteré que el hijo de Iván Cepeda tiene 15 años. Les tengo una propuesta, ¿y si lo mandamos a la guerrilla? Pues todo esto teniendo en cuenta que él mismo firmó para que los niños de 15 años pudieran pertenecer al ELN",declara al principio Gallego Solís.

Le puede interesar: Nueva encuesta presidencial: Iván Cepeda sorprende y duplica en intención de voto a Abelardo de la Espriella

Para ella eso era la justo, para después promocionar su candidatura y el número por el que deberían votar para ella obtener un puesto en la Cámara de Representantes. Por supuesto, los comentarios en contra del discurso de violencia de Gallego no hicieron falta: “Entonces, ¿sus propuestas solo se basan en atacar personalmente a una persona y generar polémica?,“¿No tiene propuestas Mija? Tiene que recurrir a la bajeza de meterse con un menor de edad. Está vieja ha dicho mucho y ya se pasó, increíble que no hayan acciones legales."