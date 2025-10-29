“Otra paraca pidiendo plomo”: Levy Rincón arremetió contra la exseñorita Antioquia, Laura Gallego

Laura Gallego Solís, ahora exseñorita Antioquia, ha recibido críticas luego de la publicación de un video junto al precandidato presidencial Santiago Botero, en el que le preguntaron si le dispararía al presidente Gustavo Petro o al exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Tras esta situación, uno de los defensores férreos del primer mandatario, Levy Rincón, salió a atacar la modelo.

Luego de su polémica respuesta, Gallego emitió un comunicado en el que presentó su renuncia a la corona en el que expresó: “Hoy hablo desde la verdad, sin libretos y sin coronas. Hace unos días fui elegida Señorita Antioquia, un honor que recibí con profunda gratitud y con la ilusión genuina de representar a la tierra que amo. Sin embargo, también soy una mujer con criterio, con una trayectoria de activismo cívico y con una voz política que jamás he ocultado ni ocultar, afirmó.

El precandidato presidencial Santiago Botero, la señorita Antioquia Laura Gallego y el presidente Gustavo Petro Fotos: Redes sociales de la señorita Antioquia y AP

“La libertad de expresión no puede ser privilegio de unos pocos, ni mucho menos un instrumento para callar a quienes piensan distinto. Ante esta realidad, me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza”, añadió.

Este suceso motivó a Rincón a salir en defensa de Petro, con una publicación en ‘X’, en

“La señorita Antioquia estaba pidiendo que asesinaran al presidente Petro pero no le parece tan grave porque así también piensan Uribe, Fico Gutiérrez, Mafe Cabal y todos sus ídolos. ¡Otra paraca malparida pidiendo plomo y haciéndose la víctima! ¡Son de manual estos hijueputas!“, fueron las palabras de Rincón que desataron una ola de comentarios en la web de Elon Musk.

“Hablan, logran publicidad, les toca retractarse, pero el daño ya quedó”, “Y en Blu Radio, Néstor Morales, Héctor Riveros y Felipe Zuleta, muy condescendientes con ella. Pero eso sí, que alguien de la izquierda diga una grosería y en particular que exprese la verdad sobre ellos, por solo reflejo, lo envían a la hoguera con sevicia y todo”,“Se abrazan con ‘traquetos’ ,paracos y dictadores, pero le tienen miedo a las reinas de belleza”, y “Deberían investigar los patrocinadores y el pasado de esa damisela. Muy seguramente, saldrá untada de vínculos con traquetos o algún torcido. Todos los que se expresan como ella, siempre terminan vinculados con narcos, sicarios o todo lo anterior y más”, fueron algunas de las reacciones.