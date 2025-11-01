Laura Gallego, exseñorita Antioquia, habló del amor que siente por su apodo ‘Miss bala’, “me quería morir de la felicidad”

Una de las polémicas que ha tenido lugar en los últimos días en Colombia tiene como protagonista a Laura Gallego, Miss Antioquia, quien además de ser una reina de belleza, también se destaca como creadora de contenido. Sin embargo, sus videos han generado rechazo en redes sociales, luego de poner elegir a quien le dan “bala” mencionando algunas figuras de la política, especialmente Daniel Quintero y Gustavo Petro.

Rápidamente, los videos expuestos por Gallego generaron indignación, donde varios le pidieron renunciar a la corona, lo que se dio días más tarde, sin embargo, dejó claro que le parecía increíble que como reina de belleza no pudiera exponer sus posturas políticas.

Ante la viralización de varios de sus videos, Laura Gallego ha sido entrevistada por diferentes medios de comunicación y en medio del diálogo con ‘Íntimo’ la influencer aseguró que se siente orgullosa de su apodo “paraca” o “Miss bala”.

“Paraca, me empezaron a decir ‘Miss bala’, ay, no amé ese apodo, o sea, a mí me decía ‘Miss bala’ y yo me quería morir de la felicidad, pero no podía compartirlo, porque yo decía claro es que de verdad yo soy una bala respondiendo, soy una bala ayudando, soy una bala mental, entonces yo dije me encanta el apodo. En la última pregunta yo estaba lista par decir ‘fuera Petro’ y aceptar todas las consecuencias. Después, el reinado lanza un comunicado después de la viralidad de mis videos, diciendo que las reinas teníamos prohibido pronunciarnos sobre la actividad política“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Laura Gallego.

Seguidamente, Gallego aseguró que pensó en bajarle un poco el nivel a sus videos, sin embargo, esto ya se trataba de una prohibición completa y tuvo en cuenta que el próximo año será electoral muy importante, dejando claro que no iba a aguantar el quedarse callada, aunque resaltó que le hubiera gustado llegar hasta el final y quizás haberse quedado con la corona de Miss Colombia.

“Yo no soy el prototipo, ni el estereotipo de reina perfecta, ni tengo las medidas perfectas, y creo que si logré obtener el título de Señorita Antioquia es porque ya se fijan en algo mucho más allá de solo el físico, pero no podía estar un año silenciada”, apuntó Gallego.