Laura Gallego renuncia a ser Señorita Antioquia y asegura que no se quedará callada

Laura Gallego publicó su renuncia a ser Señorita Antioquia, luego de haber quedado en el ojo del huracán por videos en los que marcaba su posición política y por preguntarle a sus interlocutores si tuvieran la oportunidad de tener una bala a quien se la pegarían si a Gustavo Petro o a Daniel Quintero. La reina de belleza aseguró que renuncia porque no se quedará callada.

La reina de belleza publicó la carta a través de sus redes sociales en la que dejó claro que no guardará silencio ante lo que considera debe decir.

Laura Gallego renunció a ser la Señorita Antioquia

Gallego había quedado en el ojo del huracán por varios mensajes que publicaba para transmitir sus fuertes opiniones, comentarios violentos y críticas contra figuras políticas como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

En la tarde de este martes, 28 de octubre, la candidata finalmente publicó una carta abierta en la que informó su decisión de renunciar de manera irrevocable al título.

“Hoy hablo desde la verdad, sin libretos y sin coronas. Hace unos días fui elegida Señorita Antioquia, un honor que recibí con profunda gratitud y con la ilusión genuina de representar a la tierra que amo. Sin embargo, también soy una mujer con criterio, con una trayectoria de activismo cívico y con una voz política que jamás he ocultado ni ocultaré”, dijo Gallego en la primera parte de la carta.

Luego siguió diciendo que “siempre he creído que las mujeres somo mucho más que una cara bonita o un vestido elegante. Las mujeres somos inteligentes, carácter, autenticidad y determinación. Una sociedad que pretende reducirnos al silencio por pensar diferente perpetúa la misma estructura de sometimiento que por décadas hemos combatido”.

NOTICIA EN DESARROLLO..