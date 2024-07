“Sol que ilumina”: Carlos Vargas mostró cómo “enamoró” a Iván Lalinde de ‘Día a día; fue por culpa de Linda Palma

‘La Red’ es un famoso programa de entretenimiento que pertenece a la parrilla de contenidos transmitidos por Caracol Televisión durante los fines de semana, sacando a flote diversos detalles sobre la vida de varias destacadas personalidades de la farándula, contando así con un grupo de presentadores que se convierten en la cara principal de la producción como lo son Mary Méndez, Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo, Frank Solano y Carlos Vargas, quien es el conductor más carismática y que no tiene filtro en ninguna situación y ahora por medio de un video compartido por el canal, Vargas mostró cómo enamoró a Iván Lalinde de ‘Día a día’

Los presentadores respectivamente de ‘Día a día’ y ‘La red’ cuentan con una gran amistad que ha sabido consolidarse con el paso de los años debido a su presencia en Caracol Televisión, pues incluso en algunas entrevistas Vargas confesó que Lalinde lo apoyó en complejos procesos de su vida. En medio de la confianza con la que cuentan, Carlos quiso jugarle un tipo de broma a Iván, teniendo en cuenta que faltan pocos días para el gran estreno de ‘Pedro el escamoso’ por el canal nacional.

“No me contestó Linda Palma, entonces voy a llamar a Iván Lalinde. Gordo, sumercé, lo que Dios no me dio en plata, me lo dio en presencia sabía, gordo (...) Hoy estoy pasado de bello me siento como una fruta podrida. Uy, hermano porque no me presta un billetico, es que ando más pelado Ivancho. No sé quiero decirte que eres el sol que ilumina mi cielo y el motivo de mis suspiros. Mi amor, nada así es el amor, si el amor fuera un delito estaría dispuesto a pasar toda la vida tras las rejas contigo, ay no que pereza. Te estoy enamorando, gordo, escucha eso, si la belleza fuera pecado tú serías mi perdición. Ay, gordo”.

Por su parte, Iván Lalinde no dudó en sorprenderse ante las declaraciones de Carlos a tal punto que el presentador de ‘La red’ le pidió no asustarse confesándole que todo se trataba de una broma y “que no se la pilló”, pues todo se trataba de estreno de la segunda versión de la reconocida telenovela.

Lo cierto es que no es la primera vez en que Caracol Televisión realiza esta dinámica, pues hace unos días el turno fue para Jorge Alfredo Vargas, quien se contactó con María Lucía Fernández para pedirle dinero con las frases más icónicas de ‘Pedro el escamoso’ y la periodista no dudó reírse e incluso preguntarle cuanto dinero necesitaba.