Carlos Vargas, de La Red Caracol, mostró al ‘ángel’ que lo ayudó ante urgencia económica

Dentro de las figuras más reconocidas del mundo del espectáculo en Colombia está el vallecaucano Carlos Vargas, hombre que es todo un referente en este ámbito y más con su participación en el equipo editorial del programa de entretenimiento ‘La Red Caracol’. El nacido en el municipio de Cartago dio a conocer recientemente en sus redes sociales una historia de no creer, y que resalta la sinceridad de un ‘ángel’ que lo ayudó a solventar una urgencia económica.

Vargas usó recientemente su cuenta de Instagram, donde acumula más de 800.000 seguidores, para contar un reciente suceso que vivió cuando iba a realizarse unos exámenes médicos. El presentador aseguró que ante la perdida de su billetera y la escasez de dinero, una persona apareció para ayudarlo.

“Les voy a contar algo que me pasó ayer y que me pareció maravilloso. Yo tenía que estar en una clínica para hacerme una ecografía y unos exámenes y cuando me baje del taxi la conductora me dijo que tenía que tomar agua. (...) Cuando fui a pagar la botella de agua y yo no tenía mi billetera; me dio mucha pena. (...) Yo no podía revisar mis redes sociales porque donde estaba no cogía la señal. (...) Cuando pude coger mi celular, una persona me escribió y me pidió mi información para entregármela”, dio a conocer ‘Carlitos’ quien a manera de agradecimiento decidió realizarle una publicidad a la floristería de esta mujer.