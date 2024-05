“No es solo para los pacientes”: Linda Palma hizo un llamado a la conciencia relacionado con la enfermedad que padece

“La vida es linda”, es la frase con la que la presentadora Linda Palma cierra cada una de sus apariciones en Noticias Caracol, formato en el que se ha consolidado como una de las comunicadoras más queridas por la audiencia. Este aspecto le ha permitido consolidar una vasta comunidad en las redes sociales, en donde recientemente reveló detalles inéditos relacionados con la enfermedad que padece y aprovechó para hacer conciencia al respecto.

Desde hace ya 15 años la barranquillera viene tratándose contra la sintomatología que le ha provocado la esclerosis múltiple, diagnóstico que según la Clínica Mayo “afecta el cerebro y la médula espinal, y con el tiempo puede generar discapacidad debido al deterioro o daño permanente de las fibras nerviosas”.

Para fortuna, de Palma, en su proceso, ha contado con especialistas que han ejecutado un plan acorde al comportamiento de su cuerpo, acto del que muchos pacientes no pueden beneficiarse. Es por ello que mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 1,7 millones de seguidores, la periodista decidió hacer una campaña para visibilizar esta condición: