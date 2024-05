Iván Lalinde de ‘Día a día’ aseguró que “no hay autoridad”, luego de ver imprudencias en vías de Bogotá

‘Día a día’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol Televisión, pues durante más de 20 años se ha encargado de acompañar a los televidentes durante las mañanas en compañía de un grupo de presentadores como lo son Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, Carlos Calero e Iván Lalinde, quien recientemente aseguró que “no hay autoridad” en Bogotá por imprudencias en las vías.

Lalinde se ha convertido en una de las figuras más queridas del programa debido a carisma, espontaneidad y evidente cariño hacia cada uno de sus colegas del matutino. Además, su personalidad le ha permitido destacarse a través de las redes sociales, donde suele ser muy activo dando ánimos y empujando a la gente a explotar y conocerse, así como también de varios de los momentos que vive a diario.

Luego de salir de ‘Día a día’ y al parecer, en camino a su hogar, Lalinde se tomó el tiempo, para grabar una que otra historia, dejando en evidencia aquellas situaciones que terminan generando molestia en él, a la hora de transitar por las vías de Bogotá. El paisa inició sus declaraciones asegurando que cuando va por las ciudades, no solo en la capital, hay hechos que cataloga como “descarados”,

El primer momento captado por Iván Lalinde tuvo que ver con un camión que se encontraba estacionó justo al lado de una señal de prohibido parquear: “Gente descarada que se parquea y viene el trancón, pero no les importa. No entiendo como hacen para vivir así (…) Gente muy conchuda, después la vida se encargará de decirles, ‘ey vos no te podés parquear ahí cuando querás. Ya que no hay autoridad y las señales de prohibido parquear no les importa”.

Sin embargo, este no fue el único momento que terminó captando, pues minutos más tarde, un conductor estaba dando reversa a pesar de que varios vehículos iban en la dirección correcta, así como también otras camionetas que se encontraban mal parqueadas, dando la dirección en la que se encontraba pasando en su carro: “Colección de los que parquean bonito”, “Son postales capitalinas que me fascinan”, reiteró el presentador de ‘Día a día’.

Finalmente, Lalinde aseveró que hay cosas que no entiende y una de ellas es, precisamente, las imprudencias en las vías y aún más si se trata de una vía con alta afluencia y en donde se registra cotidianamente un trancón. Por lo pronto, desde el próximo lunes 27 mayo ‘Día a día’ regresa a su horario habitual, luego de la finalización del Giro de Italia.