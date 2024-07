Jorge Alfredo Vargas le pidió ‘dinerito’ prestado a María Lucía Fernández en Noticias Caracol, ¿qué pasó?

Jorge Alfredo Vargas es un reconocido periodista y presentador de Noticias Caracol quien lleva más de 10 años siendo parte del equipo de Caracol Televisión, pues además de su presencia en el informativo actualmente es el director de ‘Voz populi’, franja que pertenece a Blu Radio. Más allá de sus compromisos profesionales, la mayor prioridad para el bogotano es su familia, su esposa, la también periodista Inés María Zabaraín y sus tres hijos, Sofía, Laura y Felipe, de quienes anda pendiente mientras que lleva a cabo sus más grandes pasiones y de paso donde ha logrado construir fuertes amistades, entre ellas con Malú, pues en medio de una broma Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol le pidió plata a María Lucía Fernández.

¿Qué pasó entre Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández de Noticias Caracol?

Todo se trató de una broma por parte de Caracol Televisión, donde Jorge Alfredo Vargas decidió unirse a esta idea, donde la “víctima” era precisamente María Lucía Fernández y con el fin de promocionar la segunda temporada de ‘Pedro el escamoso’. El reconocido periodista de Noticias Caracol indicó: “Voy a llamar a Malú como Pedro el Escamoso como el ‘mompirri’”.

Al intentar llamarla, María Lucía Fernández no contestaba el teléfono y en medio de risas Vargas reiteró que estaban a menos de una hora del noticiero de las 7 pm. Sin embargo, para su suerte, Malú le terminó contestando el teléfono y con el fin de que no sospechara en ningún momento que se trataba de un reto, buscó dividir algunas de las tareas que les faltaba por grabar para darle paso a un pedido especial: “Oyeme, porque no me prestas un billetico que estoy más pela’o (mientras que Malú le preguntaba de cuánto necesitaba el billete) No sé a mí lo que no medio en plata me lo dio en presencia”, reiteró Jorge Alfredo Vargas.

Por supuesto, Malú no aguantó las risas e indicó: “Tan bobo (...) Esto es en serio, bueno”, mientras que el periodista de Noticias Caracol le terminó contando la verdad detrás de su llamada, pues en los próximos días regresará a la pantalla chica ‘Pedro el escamoso’.

¿Cuántos años tienen Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández de Noticias Caracol?

Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol tiene 58 años de edad, donde el pasado mes de marzo tuvo la oportunidad de celebrar con sus grandes amigos, entre ellos, Juan Esteban Sampedro, actual vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión. Mientras que María Lucía Fernández, quien suele mucho más privada cuando de su vida se trata aclaró que tiene 57 años de edad y que espera seguir mostrando su talento frente a las cámaras por supuesto, de Noticias Caracol.