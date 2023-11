El detalle por el que destruyeron el outfit de Juan Carlos Giraldo: “Va para el geriátrico”

Juan Carlos Giraldo no se salvó. El presentador del programa La Red recibió una lluvia de críticas luego de que publicara una foto en la que presumía su vestuario. Sin embargo, los usuarios no tardaron en reaccionar sobre su apariencia, incluso mencionaron que ya se encontraba “listo para llevarlo al geriátrico”.

Como es costumbre, los animadores se presentaron las fotos con sus respectivos outfits de cada semana durante la transmisión del espacio, en el que el periodista aparece sentado y sonriente, vestido con una camisa y pantalón, en verde militar. Complementó el look con sus gafas y unas alpargatas en un tono similar al de su ropa.

“¿Qué tal la elegancia de los lentes de Juan Carlos Giraldo?”, escribió la cuenta oficial del programa de entretenimiento en Instagram. Enseguida, los internautas se activaron, escribiendo comentarios de todo tipo hacia el reportero especializado en moda y estilo.

“¿Cuáles lentes? Yo lo primero que le vi fue esas alpargatas”; “Ya va para el geriátrico”; “Terrible que alguien que dice saber de moda se vista peor, predica pero no aplica”; “Nada que ver, con zapatos hubiese quedado mejor”; “Ni para cruzar un barro me coloco esas alpargatas”; “Quiero mucho a Giraldo, pero de verdad esa pinta no está nada bien, parece que se hubiera levantado de la cama e ido a presentar el programa”, señalaron los seguidores.

Pese a las críticas de que aparentaba tener “pijama” y que el calzado de uso para la costa “no era de su talla”, a otros les pareció que estaba bien vestido para la ocasión. “Pinta de domingo relajado ¿cuál es el problema?”; “Me encanta”; “Por fin bien vestido”; “Súper la pinta de hoy, incluidas las alpargatas. Hay que salir de las rutina”, fueron parte de las otras reacciones del público.