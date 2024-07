Iván Lalinde ha sido uno de los presentadores estrella del Canal Caracol, y aunque actualmente es conocido por estar en ‘Día a Día’, también llegó a presentar realitys como ‘La Voz’ en sus diferentes formatos, y ‘El Precio es correcto’.

Este fue en el programa de RCN en el que estuvo Iván Lalinde

Debido a varios cambios en su vida profesional, Lalinde tuvo que alejarse un poco de Caracol entre el 2018 y 2020, ya que en esos años se tuvo que ir a la competencia, en el Canal RCN. Allí llegó a ser presentador de dor programas matutinos y de entretenimiento ‘El Desayuno’ y ‘Nuestra Casa’', lo que hoy en día se llama ‘Buen Día Colombia’.

Pero esa racha se acabó en 2021, ya que Lalinde pudo regresar a su casa telvisiva no solo a ser parte de la nómina fija de ‘Día a Día’, sino que el poder presentar ls diferentes formatos de ‘La Voz’ han hecho que el pesentador esté dispuesto a quedarse en el canal por un largo tiempo.

La depresión que vivió Iván Lalinde por la muerte de su padre

Hace un tiempo, el presentador abrió su corazón a los televidentes sobre la muerte de una de sus personas más importantes en la vida “Mi papá fue un tipo que me sorprendía siempre por su sensibilidad, por su carácter tan fuerte pero tan sensible también. Siempre me dijo que contaba con él. Cuando me quería ir de la casa a los 21 años, mi papá me apoyó, pero mi mamá no, nunca lo entendió. Le dije ‘papi, acompáñame a hacer una vuelta’, lo subí al apartamento y le entregué las llaves y le dije: ‘toma papá, esta es tu casa también’”, mencionó en sus redes sociales.

Y es que pese a que los dos padres del presentador ya no se encuentran en el plano terrenal, Iván no pierde la oportunidad en recordarlos con mucho amor.