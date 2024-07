Erika Zapata de Noticias Caracol comparó a los efectivos del Gaula con James Rodríguez, ¿qué pasó?

Erika Zapata es una periodista que pertenece a Caracol Televisión desde hace cuatro años, siendo parte de Noticias Caracol, siendo una de las principales reporteras en Medellín, además de su rol en el programa de entretenimiento ‘La finca de hoy’. Más allá de cumplir su sueño de convertirse en periodista, la paisa también ha logrado ganarse el cariño de los televidentes por su estilo único a la hora de presentar que termina siendo bastante cercano a las personas, ganando así una amplia visibilidad por medio de sus redes sociales, pues recientemente Zapata comparó a los efectivos del Gaula con James Rodríguez.

La periodista de Noticias Caracol en medio de su búsqueda por contar las historias y estar del lado de la noticia, también ha buscado revelar uno que otro detalle cuando de su vida se trata, demostrando el carisma y la sencillez con la que cuenta y por supuesto, sus compañeros de trabajo no han pasado de largo, pues no pierden oportunidad para que Erika los haga reír con sus declaraciones. El momento más reciente tuvo lugar en el set del noticiero en Medellín, donde uno de sus colegas terminó grabándola en medio de la conversación con otros de sus colegas.

“Los policías también, pero también James... Ustedes no han visto el tipo de monumentos del Gaula”, agregó Erika Zapata y en medio de varias risas uno de los compañeros de de Erika destacó que hasta el celular estaba temblando con las declaraciones de la periodista reiterando que la paisa se declaraba enamorada del Gaula mientras que finalmente Zapata reiteró que sí, pero especialmente si se desarrollan en el tema investigativo pero eso sí, sin hacer un lado a James Rodríguez.

Lo cierto es que no es la primera vez en que Erika termina generando risas con sus palabras, pues hace unas cuantas semanas, la periodista en medio de risas reiteró que ya quisiera haber tenido un romance con Andy Rivera, esto durante los rumores sobre un posible noviazgo: “pero no hubo beso. No hubo una comida. No hubo nada”.

¿Cuántos años tiene Erika Zapata de Noticias Caracol?

Erika Zapata de Noticias Caracol tiene 28 años de edad y desde hace cuatro años hace parte de Caracol Televisión y antes estuvo siendo parte de otros medios de comunicación, sin embargo, la idea de seguir en el periodismo la hizo dudar debido al estilo y la línea diferencial que siempre quiso seguir y que ahora tiene en el noticiero y que ha sido precisamente lo que le ha permitido destacarse.