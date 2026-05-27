Caso Yulixa Toloza: Revelan que anestesiólogo cubano, que participó en la intervención, habría ordenado ocultar el cuerpo

Yulixa Toloza desaparecida y encontrada sin vida luego de procedimiento estético en Bogotá. (Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol 14 de mayo de 2026)

Revelan que anestesiólogo cubano, que participó en la intervención, habría ordenado ocultar el cuerpo de Yulixa Toloza

La investigación por la muerte de Yulixa Toloza, ocurrida después de una intervención estética clandestina en Bogotá, sigue sumando piezas clave. Ahora, nuevas declaraciones dentro del proceso apuntan a que un anestesiólogo cubano conocido como “Leo” habría tenido un papel central en la desaparición del cuerpo de la víctima.

De acuerdo con testimonios recopilados por las autoridades y revelados por El Tiempo, el hombre habría impulsado la idea de ocultar el cadáver para evitar consecuencias judiciales tras la muerte de la mujer en el establecimiento Beauty Láser, que operaba de manera irregular en la capital.

También le puede interesar: Caso profesor Kevin Santiago: Revelan testimonio de testigo y señalan a mínimo tres sospechosos

Señalan que anestesiólogo cubano habría ordenado la desaparición del cuerpo para no tener consecuencias legales

Según la versión entregada por empleados del centro estético, “Leo” planteó abandonar el cuerpo en una zona boscosa de Apulo, en Cundinamarca, bajo la premisa de que sin cadáver sería más difícil configurar un delito.

Aunque el anestesiólogo aparece mencionado en varias declaraciones, hasta ahora no se conoce oficialmente su identidad completa ni su paradero. Investigadores intentan establecer cómo logró desaparecer y quiénes podrían estar ayudándolo.

Las indagaciones ahora se concentran en un grupo de ciudadanos cubanos vinculados a centros estéticos de Bogotá y relacionados con personas cercanas a Beauty Láser.

Lea también: Federico Gutiérrez celebró que la Corte ordenó a Isabel Zuleta retractarse y borrar publicaciones que lo vinculaban con ‘La Oficina’

Una de las declaraciones más relevantes fue entregada por Nicol Jasbleidy González Triana, auxiliar de enfermería y esteticista que trabajó en el lugar donde atendieron a Yulixa Toloza.

La mujer explicó a las autoridades que ingresó a trabajar sin contrato formal y que conoció a María Fernanda Delgado, propietaria del negocio, mientras ambas trabajaban en otro establecimiento de estética en Chapinero.

Además, aseguró que Beauty Láser ya había operado anteriormente en Kennedy y que, según escuchó, el negocio había tenido buenos resultados económicos en esa localidad.

Puede leer: “No desinforme”: Registraduría le responde a Petro por polémica en Chinú a cuatro días de las presidenciales

Las pesquisas también condujeron a otro centro estético ubicado en el sector de Los Héroes, al norte de Bogotá, donde María Fernanda Delgado figuró como representante legal y socia de una empresa llamada Sociedad Estética BL Dr. Danubia Blanco SAS.

En esa compañía aparece vinculada Danubia Blanco Azahares, también de nacionalidad cubana, dato que llamó la atención de los investigadores por la cercanía con el anestesiólogo buscado.

Otra trabajadora del establecimiento, identificada como Viviana Díaz, aseguró ante las autoridades que llegó a Beauty Láser por recomendación de un ciudadano cubano llamado Nardi Bernal Rubio.

Más noticias: Atención: Explosión cerca de batallón en Riohacha dejó 12 soldados heridos y el Ejército señala al ELN

Sobre “Leo”, la mujer afirmó que sabía que tenía esposa e hija y que hacía poco tiempo había llegado a Colombia.

La investigación también reveló el miedo que existe entre algunos exempleados del centro estético.

Nicol González relató que después de conocerse públicamente la desaparición de Yulixa recibió una llamada del cirujano Eduardo Ramos, quien actualmente permanece detenido en Venezuela. Sin embargo, decidió no responder por temor a represalias.

Según su declaración, tanto ella como otra compañera sienten miedo porque los responsables del lugar conocen el sector donde viven.

Otras noticias: “El cocodrilo no tiene la culpa”: Denuncian que 200 ejemplares en cautiverio podrían morir de hambre por burocracia y falta de alimento

La mujer también aseguró que los administradores de Beauty Láser tendrían contactos en la zona de Corabastos, debido a que el esposo de María Fernanda Delgado habría trabajado allí anteriormente.

Ahora, los investigadores verifican si esas relaciones podrían estar facilitando la protección del anestesiólogo prófugo o si existirían redes ilegales que le estarían ayudando a mantenerse oculto.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa revisando cámaras de seguridad donde quedó registrado el momento en que el anestesiólogo habría sacado a Yulixa Toloza del local arrastrándola.