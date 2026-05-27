Atención: Explosión cerca de batallón en Riohacha dejó 12 soldados heridos y el Ejército señala al ELN

Este miércoles, 27 de mayo, se registró una fuerte explosión en inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, encendió las alarmas en el departamento de La Guajira. De acuerdo con el Ejército Nacional, el ataque habría sido perpetrado por integrantes del ELN mediante la activación de artefactos explosivos y dejó, de manera preliminar, a 12 soldados afectados.

A través de un comunicado oficial, el Ejército rechazó “categóricamente” lo ocurrido y aseguró que el atentado no solo puso en riesgo a los uniformados, sino también a la población civil cercana a la unidad militar.

También le puede interesar: Denuncia: Restaurante de la comuna 13 habría sido estafado tras aceptar preparar almuerzos para equipo de fútbol durante tres días

Ejército señaló al ELN como responsable del ataque con explosivos en Riohacha

Según la institución, la acción criminal atentó contra la tranquilidad y la seguridad del pueblo guajiro, por lo que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones y esclarecer responsabilidades.

“Esta acción criminal que habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado ELN, con la activación de dispositivos explosivos, atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes", dijo el Ejército a través de un comunicado.

Lea también: Caso profesor Kevin Santiago: Revelan video en el que lo sacan en una maleta de una vivienda

Las tropas de la Primera División mantienen operaciones en la zona y reforzaron las medidas de seguridad tras el ataque. Además, trabajan de manera coordinada con la Policía Nacional y otras autoridades para ubicar a los responsables del atentado.

El Ejército reiteró su compromiso con la defensa de la vida, la soberanía y la estabilidad del territorio nacional, mientras avanzan las labores de verificación sobre el estado de salud de los militares afectados y las circunstancias exactas de la explosión.