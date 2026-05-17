Caso Yulixa Toloza: Se conoce a cuántos años de cárcel se enfrentan los involucrados en su desaparición

Se conoce a cuántos años de cárcel se enfrentan los involucrados en su desaparición

Mientras continúan las labores de búsqueda de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años desaparecida tras someterse a un procedimiento estético clandestino en el sur de Bogotá, abogados penalistas advirtieron sobre las graves consecuencias judiciales que podrían enfrentar las personas implicadas en el caso.

La investigación apunta a que quienes participaron en la intervención estética, así como las personas que presuntamente la trasladaron después de presentar complicaciones médicas, podrían afrontar penas que superarían los 40 años de cárcel dependiendo de los delitos que determine la Fiscalía.

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Se conoce a cuántos años de cárcel se exponen los involucrados en la desaparición de Yulixa Toloza

Yulixa Toloza desapareció el pasado miércoles 13 de mayo luego de practicarse una lipólisis láser en un establecimiento señalado de funcionar de manera irregular. Desde entonces, las autoridades intentan establecer qué ocurrió con la mujer y cuál fue su destino tras salir del lugar.

Uno de los elementos clave en la investigación es un video de seguridad en el que se observa a dos hombres cargando a una mujer hacia un vehículo. Según las autoridades, la víctima lucía prácticamente inconsciente.

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Las primeras indagaciones indican que el automóvil habría abandonado Bogotá por la autopista Sur durante la madrugada. Entretanto, la propietaria del lugar, una enfermera de nacionalidad venezolana, y parte del personal desaparecieron tras conocerse el caso.

El abogado penalista Saúl León le explicó a El Tiempo que una de las principales hipótesis jurídicas sería el delito de desaparición forzada, teniendo en cuenta que, presuntamente, la víctima fue retenida y hasta ahora no se conoce información oficial sobre su paradero.

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“El solo hecho de mantenerla desaparecida ya materializa ese delito”, afirmó el jurista. Según explicó, esa conducta podría derivar en condenas de entre 26 y 45 años de cárcel.

Además, el abogado señaló que la posible alteración o eliminación de videos de seguridad del establecimiento también podría generar nuevos cargos penales.

León indicó que, si se confirma la manipulación o desaparición de las grabaciones, podría configurarse el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, conducta que contempla penas de entre seis y doce años de prisión.

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Por su parte, el abogado penalista Fabio Humar, también al mismo medio, le dijo que el caso podría incluir delitos relacionados con lesiones personales y ejercicio ilegal de actividades médicas, especialmente si se comprueba que quienes practicaron el procedimiento no estaban habilitados legalmente para hacerlo.

El jurista sostuvo que existen “irregularidades muy serias” alrededor de la prestación del servicio estético y advirtió que las responsabilidades penales podrían aumentar dependiendo de los resultados de Medicina Legal y de la investigación de la Fiscalía.

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Humar también explicó que, si las autoridades llegan a establecer que Yulixa Toloza murió como consecuencia del procedimiento, los involucrados podrían ser procesados incluso por homicidio doloso.

Según indicó, cuando una intervención ilegal genera un resultado fatal, la responsabilidad penal puede agravarse considerablemente.

Mientras avanzan las investigaciones, las amigas de la mujer siguen exigiendo respuestas sobre su paradero.