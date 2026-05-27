Caso profesor Kevin Santiago: Revelan testimonio de testigo y señalan a mínimo tres sospechosos

La investigación por el asesinato de Kevin Santiago Ángel Garzón, docente de 31 años encontrado sin vida en la localidad de Kennedy, sigue revelando detalles que podrían ser determinantes para esclarecer el caso. Las autoridades ya tendrían identificadas al menos tres personas que habrían participado en los hechos ocurridos después de su desaparición en Bogotá.

El profesor, que trabajaba en el colegio Santiago de las Atalayas, en Bosa, fue visto por última vez el pasado 20 de mayo, luego de salir de un gimnasio en el barrio Gran Colombiano. Además de su labor académica, también trabajaba como conductor en plataformas digitales.

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Revelan testimonio de testigo de lo sucedido con el profesor Kevin Santiago Ángel

Cinco días después de iniciarse la búsqueda, Medicina Legal confirmó que el cuerpo encontrado en una zona de escombros de El Tintal correspondía al docente desaparecido.

El hallazgo ocurrió en un lote baldío de la carrera 92 con calle 11. El cadáver estaba dentro de una maleta y presentaba signos de extrema violencia, además de quemaduras parciales.

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Las labores del CTI de la Fiscalía permitieron recopilar videos de seguridad y versiones de personas cercanas al lugar donde ocurrieron los hechos. Según información divulgada por El Tiempo, una declaración entregada por un presunto testigo habría sido clave para reconstruir parte de la secuencia previa al crimen.

Las imágenes analizadas muestran al profesor entrando a una vivienda de tres niveles en el barrio La Rivera, en Kennedy, acompañado por una mujer con quien, al parecer, tenía contacto previo.

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Las autoridades investigan qué ocurrió dentro de ese inmueble y si allí se habría cometido el homicidio.

En otros registros audiovisuales también aparece la motocicleta del docente siendo guardada en un establecimiento cercano, situación que ahora hace parte de las indagaciones judiciales.

Uno de los videos conocidos públicamente muestra a un hombre llegando a la vivienda y observando el sector antes de ingresar. Minutos más tarde, cámaras de seguridad registraron a tres sujetos saliendo del inmueble mientras transportaban una maleta de gran tamaño y peso considerable.

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Los investigadores creen que ese equipaje habría sido utilizado para mover el cuerpo hasta la zona donde finalmente fue encontrado.

Posteriormente, otro registro captó un taxi estacionado cerca de la vivienda durante la madrugada. La hipótesis principal apunta a que el vehículo habría sido usado para trasladar la maleta hasta el sector de El Tintal.

El descubrimiento del cadáver se produjo gracias a personas que transitaban por el lugar donde frecuentemente se arrojan residuos y escombros.

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Una mujer que estuvo en el sitio contó a Citytv que uno de sus acompañantes encontró primero la maleta y regresó alarmado para avisarle lo que había visto. “Llegó muy nervioso diciendo que dentro había un cuerpo”, relató la ciudadana.

También aseguró que parte del cuerpo era visible cuando la Policía llegó al sitio para acordonar la escena.

Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía continúa revisando llamadas telefónicas, grabaciones de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios para determinar el grado de participación de cada uno de los presuntos implicados.

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a que el caso no estaría relacionado con un hurto, sino con un homicidio planeado.