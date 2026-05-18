Caso Yulixa Toloza: Luego de cuatro días desaparecida se conoce nueva pista tras revelaciones de testigos

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años vista por última vez luego de someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino del sur de Bogotá, sigue rodeada de interrogantes. Cuatro días después de perderse su rastro, una nueva pista podría ser clave para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades avanzan en la investigación sobre el funcionamiento ilegal del establecimiento Beauty Láser M.L., ubicado en el barrio Venecia, mientras buscan ubicar a sus administradores y reconstruir las últimas horas de la paciente.

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Una nueva pista ayudaría a la investigación sobre la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, uno de los elementos que ahora analizan los investigadores es una llamada realizada presuntamente por Edinson Torres, señalado como uno de los administradores del lugar y pareja de la propietaria del establecimiento.

Según la versión conocida, el hombre habría contactado a un allegado la noche del viernes, cuando Yulixa ya llevaba dos días desaparecida. En esa comunicación aseguró “estar bien” y afirmó encontrarse en Venezuela, país del que también sería oriunda María Fernanda Martínez, dueña del centro estético.

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Aunque inicialmente las autoridades contemplaron que se tratara de una estrategia para desviar la investigación, registros de cámaras y peajes confirmaron que el vehículo Chevrolet Sonic gris en el que habrían trasladado a Yulixa sí salió de Bogotá durante la madrugada posterior al procedimiento.

Las investigaciones indican que el automóvil pasó por el peaje Andes, al norte de la capital, hacia la 1:50 de la mañana. Minutos después, otra cámara captó el mismo vehículo atravesando el peaje El Roble, en jurisdicción de Gachancipá, Cundinamarca.

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Las autoridades no descartan solicitar apoyo de organismos venezolanos para rastrear los movimientos de los responsables del establecimiento clandestino.

En paralelo, la Fiscalía ya ha escuchado a varios testigos relacionados con el funcionamiento del lugar. Entre ellos figuran antiguas empleadas del centro estético, quienes entregaron detalles sobre los procedimientos que allí se practicaban, los medicamentos utilizados y los métodos de sedación aplicados a los pacientes.

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También se conoció que las investigaciones apuntan a que el negocio ofrecía incentivos económicos a mujeres del sector para atraer nuevas clientas.

Otro de los testimonios clave es el del propietario legal del vehículo en el que fue movilizada Yulixa. El hombre se presentó ante las autoridades y aseguró que únicamente prestó su nombre para registrar el automóvil, ya que los administradores del negocio no contaban con documentación colombiana.

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El caso ha generado conmoción nacional luego de que cámaras de seguridad registraran el momento en que Yulixa fue sacada del establecimiento en delicado estado de salud. Testigos aseguraron que la mujer lucía inconsciente, pálida y con signos evidentes de complicaciones tras la intervención estética.

Mientras avanzan las investigaciones, allegados de la mujer emprendieron búsquedas en zonas cercanas al río Tunjuelito, aunque hasta ahora no se conoce oficialmente si existe información concreta que relacione ese sector con el caso.

La Secretaría de Salud confirmó previamente que el establecimiento no contaba con autorización para realizar este tipo de procedimientos médicos, situación que intensificó las investigaciones sobre posibles responsabilidades penales en la desaparición de la mujer.