“No desinforme”: Registraduría le responde a Petro por polémica en Chinú a cuatro días de las presidenciales

A cuatro días de la primera vuelta presidencial, la Registraduría Nacional salió al paso de la polémica generada en Chinú, Córdoba, por el traslado de material electoral y respondió a los cuestionamientos que surgieron tras un procedimiento policial registrado en el municipio.

En un pronunciamiento oficial, la entidad lanzó un mensaje directo al presidente Gustavo Petro: “Señor presidente, lo invitamos a no incurrir en la desinformación”.

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Registraduría le pide al presidente Petro no desinformar a pocos días de las elecciones presidenciales

La aclaración se produjo luego de que circularan versiones sobre supuestas irregularidades durante el ingreso del material electoral a Chinú. Según explicó la Registraduría, los kits electorales eran trasladados hacia la sede municipal “totalmente custodiados por la Fuerza Pública”, en cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para proteger el proceso electoral.

De acuerdo con la versión oficial, durante el operativo se registró una congestión vehicular de aproximadamente tres minutos. En ese momento, el periodista José Jorge Otero, del medio NotiChinú, habría solicitado a los uniformados habilitar el paso.

“Las autoridades le indicaron que debía esperar mientras se completaba el traslado seguro del material electoral”, señaló la Registraduría. No obstante, aseguró que el comunicador desacató la instrucción y utilizó improperios contra los policías, situación que derivó en la imposición de un comparendo.

La entidad insistió en que el material electoral llegó “en perfectas condiciones” y bajo vigilancia permanente de la Policía Nacional.

Además, recordó que cada kit electoral cuenta con mecanismos de georreferenciación que permiten monitorear en tiempo real el recorrido del material y garantizar la trazabilidad durante todo el proceso.

Junto al pronunciamiento fue divulgado un certificado firmado por la registradora municipal de Chinú, Lucía Ester Morón Tirado, el que textualmente se lee que “el material electoral fue recibido a entera satisfacción” el 26 de mayo de 2026, a las 10:03 a. m., “sin que se evidenciaran anomalías, alteraciones o inconsistencias aparentes durante el procedimiento de recepción”.

El documento también especifica el material recibido: Kit municipal cuatro (4) cajas. Custodia una (1) caja. Material electoral mesa a mesa setenta y una (71) cajas. Cartilla CNE una (1) caja.