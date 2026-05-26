“El cocodrilo no tiene la culpa”: Denuncian que 200 ejemplares en cautiverio podrían morir de hambre por burocracia y falta de alimento

El regreso de 25 cocodrilos al río Orinoco, se convierte en un documental que será visto en la COP 16.

Cerca de 200 ejemplares del cocodrilo del Orinoco, una de las especies más amenazadas de América Latina, estarían en riesgo por falta de alimentación en centros de conservación de Colombia. La situación ya llevó a que interpusieran una acción de tutela y denuncias públicas sobre posibles fallas institucionales en el manejo del programa de conservación.

La denuncia fue impulsada por el documentalista y activista ambiental Mauricio Salazar Rodríguez, quien aseguró haber visitado personalmente algunos de los lugares donde permanecen los animales en cautiverio.

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Denuncian que 200 cocodrilos en cautiverio estarían a punto de morir de hambre

“Lo que encontramos fue desolador. Los animales en los huesos y hay muertes reportadas”, afirmó en un video difundido en las redes sociales.

Según explicó, los ejemplares afectados pertenecen al programa de conservación del cocodrilo del Orinoco o caimán llanero, una especie endémica de la Orinoquía colombo-venezolana que actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción.

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Salazar aseguró que la crisis se habría agravado desde diciembre del año pasado debido a disputas administrativas entre diferentes instituciones encargadas del programa de conservación. “En este momento en Colombia hay 200 ejemplares del depredador terrestre más grande que tenemos en América al borde de la muerte por falta de alimento”, manifestó.

De acuerdo con la tutela presentada ante un juez constitucional, los animales dependen completamente de alimentación suministrada en cautiverio y actualmente existirían reportes de desnutrición severa, hacinamiento e incluso muertes de algunos ejemplares.

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El activista señaló además que intentaron gestionar una jornada de alimentación asumiendo todos los costos logísticos y veterinarios, pero las entidades involucradas no habrían autorizado el procedimiento. “Les dijimos: nosotros ponemos la comida, la logística, todo. Simplemente déjennos alimentar a los animales. Y no nos dieron autorización por temas netamente burocráticos”, aseguró.

Ante la falta de soluciones inmediatas, el grupo radicó una acción de tutela solicitando medidas urgentes para garantizar alimentación y atención veterinaria para los cocodrilos. “La tutela nos la aceptaron, ya hay un juez que va por muy buen camino”, indicó Salazar.

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La acción judicial busca que las entidades responsables definan quién asumirá oficialmente el cuidado de los ejemplares mientras se resuelve la disputa administrativa.

El cocodrilo del Orinoco, conocido científicamente como Crocodylus intermedius, es considerado uno de los reptiles más amenazados del planeta. La especie puede superar los seis metros de longitud y su distribución natural se limita a zonas de Colombia y Venezuela.

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Actualmente está catalogado en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), principalmente por la caza histórica y la pérdida de hábitat.

“Después de todo este mar de burocracia absurda hay una conclusión imposible de ignorar: el cocodrilo no tiene la culpa”, concluyó el activista.