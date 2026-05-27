Federico Gutiérrez celebró que la Corte ordenó a Isabel Zuleta retractarse y borrar publicaciones que lo vinculaban con ‘La Oficina’

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, e Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórica. (Foto: Cortesía / captura de video @ISAZULETA 14 de noviembre 2025)

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la Corte Suprema de Justicia le dio la razón en el proceso que interpuso contra la senadora Isabel Cristina Zuleta por presunta injuria y calumnia, luego de que la congresista publicara mensajes en redes sociales en los que lo relacionaba con estructuras criminales.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario explicó que acababa de salir de una nueva audiencia judicial y afirmó que la senadora tuvo que eliminar publicaciones que, según él, contenían acusaciones falsas en su contra.

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“Acabo de salir de la Corte Suprema de Justicia, porque estaba en una audiencia con la senadora Isabel Cristina Zuleta, a quien yo denuncié por injuria y calumnia”, expresó Gutiérrez.

El alcalde recordó que el pasado 10 de noviembre se realizó una primera diligencia ante la Corte Suprema y aseguró que allí se determinó que la congresista debía retractarse públicamente.

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En esa primera retractación, Zuleta publicó un video en el que dijo: “Manifiesto ante la opinión pública que no me constan de manera directa algunas de las referencias realizadas los días 21, 22, 23, 24 y 25 de junio de 2025 que son objeto de dicha querella. De manera particular, debo afirmar que no me consta de manera directa que el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga tenga vínculos o alianzas con criminales”.

Según Gutiérrez, aunque inicialmente la congresista publicó el video de retractación, no eliminó todos los mensajes señalados dentro del proceso judicial, razón por la cual debieron regresar a una nueva audiencia.

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“Hoy de nuevo nos tocó volver a la Corte Suprema, porque resulta que no solo le tocaba retractarse de esa forma en el video, sino que tenía que borrar todos los mensajes en sus redes sociales de las injurias y las calumnias en mi contra”, afirmó.

El alcalde de Medellín sostuvo que algunos contenidos sí fueron eliminados, pero otros permanecían publicados. Por eso, aseguró que durante la audiencia la senadora tuvo que empezar a borrar uno por uno los mensajes cuestionados.

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“Hoy le tocó, para dar cumplimiento a lo definido el 10 de noviembre del año pasado, empezar en la audiencia a borrar uno a uno de los mensajes en sus redes sociales en mi contra”, dijo.

Durante su intervención, Gutiérrez defendió el papel de la justicia y aseguró que no permitirá que se afecte su nombre mediante señalamientos públicos.

“Yo creo y confío en la justicia. Estos son los espacios para que se haga justicia. No voy a permitir que personas como ella traten de enlodar nuestro nombre. Espero que muy pronto cese la horrible noche”, concluyó.

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La senadora Isabel Zuleta se pronunció con un mensaje a través de sus redes en el que dijo: “No tengo problema en reconocer que no soy testigo directo de unos hechos, que no me constan de manera directa. Eso no quiere decir que los hechos no existieron, será la justicia la que los establezca”, escribió.

Además, minimizó el impacto de haber eliminado publicaciones contra el alcalde y señaló que su prioridad está en otros temas: “No pierdo nada con borrar unos trinos que le incomoden a su persona porque no es usted la prioridad, lo es ‘la paz urbana’ y a ella nos debemos”.

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También lanzó fuertes cuestionamientos y dijo: “Su ego de macho herido lo hace ver una victoria en donde no la hay, puedo borrar también este trino si lo de macho no le gusta”.

En su publicación, además, acusó a Gutiérrez de misoginia, elitismo y desprecio por los sectores populares. “Su problema conmigo es que soy capaz de develar su misoginia, su elitismo, sus mentiras y su desprecio por lo popular”.