Iván Cepeda confirmó stream con Yeferson Cossio a pesar de que el influencer es de la manada del ‘Tigre’

La política colombiana volvió a meterse de lleno en el mundo de los influenciadores, y esta vez el protagonista fue Yeferson Cossio, quien le abrió la puerta a una conversación en vivo con Iván Cepeda antes de la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio.

El candidato del Pacto Histórico respondió públicamente a la invitación del creador de contenido y dejó claro que está dispuesto a participar en una transmisión con él, en medio de una campaña en la que las redes sociales se volvieron casi tan importantes como las plazas públicas.

“He recibido tu amable invitación y agradezco la posibilidad de tener un diálogo. Nos veremos pronto y espero que sea de mucha utilidad para quienes nos quieran ver en tus concurridas redes sociales”, expresó Cepeda en sus redes sociales.

La respuesta no pasó desapercibida, sobre todo porque Cossio ya había estado en el centro de la conversación política durante la primera vuelta. El influenciador participó en una transmisión con Paloma Valencia, entonces candidata del Centro Democrático, junto a otros creadores como Stiven Tangarife, Cintia Cossio y Carolina Gómez. Ese encuentro se realizó pocas horas antes de la primera vuelta presidencial y llegó a reunir a más de 50.000 personas conectadas en Kick.

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Cossio, Paloma Valencia y una transmisión que dio de qué hablar

Durante ese stream, Paloma Valencia habló de temas como seguridad, educación, salud, emprendimiento, feminismo y propuestas económicas. Uno de los momentos que más ruido generó fue cuando la senadora defendió medidas de mano dura contra grupos armados y planteó propuestas como militarizar calles y facilitar el porte legal de armas.

Cossio también intervino con preguntas y comentarios sobre economía, empresarios y política. De hecho, en esa conversación criticó a Iván Cepeda por, según él, “querer atacar al empresario”, en una intervención que terminó alimentando el debate entre sus seguidores y los de otros candidatos.

Cossio - WestCol

Aunque el espacio fue presentado como una conversación y no como un acto formal para pedir votos, la transmisión tuvo un evidente tono de respaldo hacia Valencia. Incluso, al inicio, Cossio pidió votar, aunque aclaró que no buscaba convencer directamente por una candidatura.

Después de la primera vuelta, Cossio también ha sido asociado por sus propios pronunciamientos en redes con el apoyo a Abelardo de la Espriella, rival de Cepeda en la segunda vuelta presidencial. Ese ingrediente hace que la eventual conversación entre el influenciador y el candidato del Pacto Histórico tenga más picante, porque pondría frente a frente a un aspirante de izquierda con uno de los creadores digitales que más conversación ha movido en el último tramo electoral.

Las redes, la nueva plaza de campaña para Cepeda y De la Espriella

La invitación de Cossio y la respuesta de Cepeda llegan en una campaña marcada por las transmisiones en vivo, los clips virales y los apoyos de influenciadores. En la recta final de la primera vuelta, Westcol también confirmó una transmisión con Abelardo de la Espriella, siguiendo una línea de entrevistas digitales con figuras políticas como Gustavo Petro y Álvaro Uribe.

Ese tipo de espacios se volvieron fundamentales porque, durante la semana previa a las elecciones, la ley electoral restringe los actos políticos en plazas y espacios abiertos, lo que ha llevado a los candidatos a concentrarse en medios, entrevistas y redes sociales.

La segunda vuelta se realizará el domingo 21 de junio entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, en una jornada que definirá al próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. La Registraduría recordó que las urnas estarán abiertas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y que más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar.

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Así las cosas, el posible live entre Cepeda y Cossio no sería solo una charla más de internet. Sería otro capítulo de una campaña en la que los votos también se pelean a punta de streaming, comentarios en vivo y clips que, como suele pasar en redes, pueden terminar haciendo más ruido que un discurso entero.