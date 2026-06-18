CNE negó demanda que buscaba revocar candidatura de Abelardo De La Espriella por su ciudadanía estadounidense

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella tras una demanda que buscaba frenar su participación en los comicios del próximo 21 de junio por tener ciudadanía estadounidense. La solicitud de revocatoria, negada con una votación de 8 a 1, alegaba que la doble nacionalidad del abogado generaba una suppuesta inhabilidad.

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El demandante aseguró que el juramento de fidelidad prestado ante una potencia extranjera durante el proceso de naturalización resultaba incompatible con el deber de lealtad exclusiva hacia el Estado colombiano que exige la Presidencia. Sin embargo, el CNE definió que el candidato, quien se inscribió por el grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la Patria”, no está infringiendo ninguna normal constitucional.

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Según el organismo, la Constitución Política de Colombia no considera que poseer otra nacionalidad sea una causal de inhabilidad para aspirar a la Presidencia, sobre todo si se trata de colombianos de nacimiento. Además, explicaron que no es jurídicamente admisible crear o incorporar restricciones a los derechos fundamentales de ser elegido que no estén expresamente establecidas en la norma constitucional.

El CNE afirmó que, como autoridad administrativa, no puede realizar juicios de valor sobre “supuestos conflictos de lealtad” o escenarios hipotéticos de intereses que no estén definidos legalmente como inhabilidades. De hecho, un concepto jurídico de varios expresidentes y magistrados explicó lo mismo, favoreciendo el hecho de que De La Espriella nació en Colombia.

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Así, se sostiene la candidatura del abogado y puede seguir con su apsiración, que está a solo tres días de llegar a las urnas para la segunda vuelta presidencial para disputarse el cargo con Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.