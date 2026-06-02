Registraduría revela importante avance del escrutinio y una cifra de coincidencia con el preconteo que llama la atención

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el proceso de escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 31 de mayo alcanzó un avance del 99,98 %, una cifra que prácticamente deja consolidado el resultado oficial de la primera vuelta y que cobra especial relevancia en medio de las controversias surgidas tras la jornada electoral.

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Según reportó la autoridad electoral, el escrutinio adelantado por los jueces de la República presenta una coincidencia del 99,94 % con respecto al preconteo divulgado por la entidad la noche de las elecciones, un resultado que refuerza la confiabilidad de las cifras preliminares conocidas por los colombianos pocas horas después del cierre de las urnas.

En medio de la polémica electoral, Registraduría confirma avance histórico del escrutinio y alta coincidencia de resultados

“La Registraduría Nacional registró un nivel de coincidencia del 99,94 % frente al escrutinio adelantado por los jueces de la República”, señaló la entidad en un pronunciamiento oficial, en el que además destacó que el proceso avanza “sin ninguna novedad”.

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De acuerdo con la información suministrada por la autoridad electoral, únicamente restaban por consolidar los resultados de 33 mesas de votación de las más de 122.000 instaladas en todo el territorio nacional. La entidad explicó que estas demoras obedecen principalmente a dificultades climáticas que han afectado el traslado del material electoral desde algunas zonas apartadas hacia las respectivas cabeceras municipales donde se desarrolla la consolidación oficial de los resultados.

El informe adquiere especial importancia porque llega en medio de una intensa discusión política generada tras la primera vuelta presidencial. Durante las horas posteriores a la elección, el presidente Gustavo Petro manifestó públicamente sus dudas sobre algunos aspectos del proceso electoral y cuestionó los resultados preliminares divulgados por la Registraduría.

El mandatario aseguró que existían presuntas irregularidades relacionadas con el software electoral, diferencias entre las bases de datos utilizadas para el conteo y el censo electoral oficial, además de posibles inconsistencias en algunas mesas de votación. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas que respalden dichas afirmaciones.

Las declaraciones del jefe de Estado provocaron una amplia reacción política debido a que se produjeron cuando el país conocía los resultados del preconteo que ubicaron al candidato presidencial Abelardo De La Espriella en el primer lugar de la votación con más de 10,3 millones de sufragios, equivalentes al 43,74 % del total, mientras que Iván Cepeda obtuvo cerca de 9,6 millones de votos, correspondientes al 40,90 %.

Como ninguno de los dos candidatos alcanzó la mayoría absoluta requerida para ganar la Presidencia en primera vuelta, ambos avanzaron a la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo 21 de junio, con una diferencia de más de 673.000 votos a favor de De La Espriella.

Precisamente, el avance del escrutinio ha sido observado con especial atención debido a que este procedimiento es el que tiene validez jurídica dentro del sistema electoral colombiano. A diferencia del preconteo, que cumple una función informativa y permite conocer una proyección rápida de los resultados la misma noche de las elecciones, el escrutinio constituye el proceso oficial mediante el cual se revisan las actas electorales, se consolidan las cifras y se estudian las reclamaciones que puedan presentar campañas, partidos políticos y testigos electorales.

La labor está en manos de las comisiones escrutadoras integradas principalmente por jueces y notarios, quienes tienen la responsabilidad de verificar los documentos electorales y resolver cualquier controversia relacionada con la votación. El proceso culmina con la consolidación nacional realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de oficializar los resultados definitivos.

En medio de la polémica, el propio Iván Cepeda tomó distancia de las denuncias planteadas inicialmente por el presidente Petro. Tras revisar la información disponible, el candidato aseguró que hasta ahora no había encontrado elementos que permitieran hablar de irregularidades de gran magnitud.

“Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora no hemos encontrado evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, manifestó el aspirante presidencial, aunque aclaró que su equipo continuará revisando la información y aguardará la conclusión definitiva del escrutinio antes de emitir una valoración final.

La Registraduría Nacional destacó que las diferencias detectadas entre el preconteo y el escrutinio oficial han sido mínimas, situación que considera una muestra del correcto funcionamiento del sistema electoral colombiano. De hecho, históricamente las variaciones entre ambos procesos han sido reducidas en las elecciones presidenciales. En los comicios de 2022, por ejemplo, la diferencia final fue cercana al 0,1 %.

Mientras concluye la consolidación de los resultados oficiales, la entidad ya concentra sus esfuerzos en la organización de la segunda vuelta presidencial. La Registraduría anunció que fortalecerá las capacitaciones virtuales para jurados de votación y miembros de las comisiones escrutadoras, además de mantener abiertos los procesos de auditoría y revisión técnica con la participación de las organizaciones políticas.

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Con estas medidas, la autoridad electoral busca fortalecer la confianza ciudadana en un momento clave para la democracia colombiana, marcado por una campaña presidencial altamente polarizada y por la expectativa frente a la elección definitiva que se realizará el próximo 21 de junio. Entretanto, las cifras del escrutinio continúan consolidando un mensaje que ha llamado la atención de expertos y observadores: la altísima coincidencia entre el preconteo y el resultado oficial que, hasta ahora, supera el 99,9 %.