“Condeno el hackeo”: Cepeda aseguró que borraron su entrevista en el pódcast ‘Por la Ventana’

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Esta semana se conoció que el candidato presidencial Iván Cepeda iba a aparecer en el pódcast de humor ‘Por la Ventana’, que es conducido por los comediantes Emir Quintero, Camilo Sánchez y Camilo Díaz, mejor conocido como ‘Culotauro’. Sin embargo, en las últimas horas ‘Culotauro’ informó que habían sido objeto de un ataque digital y les borraron el video.

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“Al parecer se nos metieron a la cuenta de Sancocho directamente (que es donde publican los episodios de ‘Por la Ventana’) y bajaron el video de Cepeda. Ahorita, apenas pasó, lo que hice fue cambiar contraseñas y estoy viendo si bajaron algo más. Déjenos camellar”, aseguró ‘Culotauro’ en un vdeo publicado en sus historias de Instagram.

Poco después, hicieron una publicación conjunta en sus redes sociales. “Solo queremos Hacerlos Reír; déjennos camellar. (Una alerta llegó a mi celular de una ubicación donde Google reportó actividad; después el video lo bajaron. Vamos a volverlo a subir, no podrán parar el carro del pueblo)”, advirtieron.

Iván Cepeda condenó el hackeo contra la cuenta del pódcast

Entre tanto, Iván Cepeda se pronunció sobre estos hechos a través de sus redes sociales. “Informo y condeno el hackeo de la cuenta @sancochotrifasico, desde la cual fue eliminado el video del podcast @porlaventanap en el que participé. Este hecho no es aislado: hace parte de una estrategia sistemática de ataques digitales y campaña sucia contra nuestro proyecto político en estas elecciones”, aseguró Cepeda a través de un trino publicado en su cuenta oficial en la red social X.

Adicionalmente, sostuvo que volverán a hacer el intento de publicar el capítulo este viernes a las 10 a.m. pese a los intentos de censurarlo.