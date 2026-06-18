Yeferson Cossio explotó contra Westcol por polémica con Paloma y el uribismo: “No me meta en sus chimbadas”

Yeferson Cossio decidió romper el silencio y responderle directamente a Westcol, luego de que el streamer lo mencionara en medio de la polémica por la cancelación de una transmisión con Paloma Valencia. Y como dice el dicho, el que estaba callado no estaba precisamente tranquilo, porque el influenciador paisa salió a dejar clara su versión y, de paso, cuestionó la forma en la que Westcol ha explicado sus acercamientos con figuras políticas.

El cruce nació después de que Westcol cancelara un stream que tenía planeado con Paloma Valencia. De acuerdo con reportes periodísticos, el creador de contenido argumentó que su decisión estaba relacionada con el respaldo de la candidata a Yeferson Cossio, a quien vinculó con cuestionamientos alrededor de supuestas estafas de criptomonedas. Además, Westcol aseguró que no tenía un conflicto personal con Valencia, sino una preocupación por su imagen profesional.

La situación no se quedó ahí, porque Paloma Valencia terminó haciendo una transmisión con varios influenciadores, entre ellos Yeferson Cossio, Cintia Cossio, Stiven Tangarife y Carolina Gómez, en plena recta final antes de la primera vuelta presidencial. El País reseñó que ese encuentro digital abordó temas como seguridad, feminismo, emprendimiento, educación y salud, en una muestra más de cómo las campañas políticas han empezado a buscar audiencia en los canales de creadores de contenido.

Paloma Valencia - Yeferson Cossio - Abelardo de la Espriella Captura IG: Yeferson Cossio

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Yeferson Cossio le respondió sin filtro a Westcol

Por medio de sus historias de Instagram, Cossio aseguró que llevaba tiempo guardando silencio, pero que decidió hablar porque, según él, estaba cansado de ser mencionado en polémicas ajenas.

“Soy influenciador hace muchos años y si algo me ha caracterizado a mí es que yo siempre he sido transparente y digo las cosas como son. A Paloma le hicieron supuestamente un desplante porque estaba conmigo, porque supuestamente no lo representaba”, dijo Cossio en su pronunciamiento.

El creador de contenido también cuestionó las explicaciones entregadas por Westcol y aseguró que, en su opinión, no tenían coherencia. Para Cossio, no tenía sentido justificar la cancelación de un espacio con Paloma Valencia por su presencia, teniendo en cuenta que en el mundo digital y político existen múltiples relaciones personales, profesionales y comerciales entre figuras públicas.

“En la vida uno tiene que ser un poquito más coherente con lo que dice o, al menos, no salir a dar explicaciones que nadie le ha pedido”, agregó.

Y ahí fue cuando el tema se puso más caliente, porque Cossio no solo habló del desplante a Paloma Valencia, sino que también apuntó contra el lugar que Westcol ha ocupado en la conversación política digital. Según Cossio, no hay problema en trabajar con candidatos o abrirles espacios en plataformas digitales, siempre que eso se reconozca con transparencia.

Cossio defendió los streams con políticos

Uno de los puntos más fuertes de su respuesta fue cuando Cossio defendió la idea de que entrevistar a una figura política no significa, necesariamente, hacerle campaña. Para él, los creadores de contenido pueden prestar sus canales como vitrinas de conversación, sin que eso implique respaldar directamente a un candidato.

“Hacer algo con un político en nuestros canales no significa directamente que le estemos haciendo campaña. Sí es diferente prestarle ese canal a un solo candidato y hacerle un desplante al resto”, aseguró.

La frase llegó en medio de un ambiente en el que los streamings políticos se volvieron protagonistas de la recta final electoral. Según El País, la noche previa a la primera vuelta presidencial estuvo marcada por la presencia de candidatos en pantallas digitales, con Abelardo de la Espriella en un espacio con Westcol, Paloma Valencia con influenciadores e Iván Cepeda en una entrevista por YouTube con Daniel Coronell.

WestCol - Luisa Castro

Cossio, además, insinuó que Westcol sí habría recibido dinero por su participación o apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella, aunque no presentó una prueba pública en las palabras aportadas para esta nota. Por eso, esa afirmación debe quedar atribuida únicamente a su versión y no como un hecho comprobado.

Finalmente, el influenciador cerró su mensaje con la frase que más dio de qué hablar: “¿Por qué tiene que hacer las cosas metiéndome a mí? No me meta en sus chimbadas”.

El comentario rápidamente empezó a generar conversación en redes, no solo por el tono directo de Cossio, sino porque vuelve a poner sobre la mesa el papel de los influenciadores y streamers en la política. Lo que antes parecía terreno exclusivo de debates, entrevistas tradicionales y plazas públicas, ahora también se juega en lives, clips virales y comunidades digitales que mueven miles de usuarios en cuestión de minutos.

Por ahora, Cossio dejó claro que no pretende entrar en una guerra política, pero sí responder cuando sienta que lo están usando para justificar decisiones que, según él, no le corresponden. En otras palabras, le cantó la tabla a Westcol y pidió que lo dejaran por fuera de esa novela digital con tintes electorales.

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