“Suena a propuesta de personero”: el incómodo comentario de Westcol a Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella participó en una entrevista con el creador de contenido Westcol que ha dado mucho de qué hablar en la noche previa a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Uno de los apartes que más controversia ha generado fue cuando De la Espriella le contó al creador de contenido una de sus propuestas de campaña más ambiciosas: construir 10 megacárceles nuevas.

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Según el candidato presidencial, estas obras se harían con el apoyo de las empresas privadas. Entre otras cosas, señaló que evaluaría la posibilidad de bajarles los impuestos a las organizaciones del sector privado que respalden al Estado en estos proyectos.

La idea, sin embargo, no pareció convencer al creador de contenido, quien se burló de la ambición de esta iniciativa.

“Yo le quiero decir algo que, con todo respeto puede sonar hasta imprudente, pero es que 10 megacárceles suena como una propuesta de un personero”, advirtió Westcol.

De la Espriella manifestó su desacuerdo con el comentario de forma inmediata. “¿Quién ha hecho lo que tú hiciste antes de que tú lo hicieras?“, le contrapreguntó De la Espriella. Westcol insistió en la pregunta: ”Eso es cambiar mucho el juego. ¿Cuánto tiempo podría demorar el proceso de construcción de las 10 megacárceles?“.

Finalmente, De la Espriella contestó que tardaría menos de un año. “Hermano, podría demorar diez, once meses, si lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque no vamos a hacerlo nosotros, vamos a buscar diez empresas privadas que hagan las diez megacárceles", explicó el candidato presidencial.

Vale decir, sin embargo, que De la Espriella no ha sido el único líder político que propuso la idea de construir megacárceles en Colombia. De hecho, otros precandidatos presidenciales como el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón también señalaron que la construcción de megacárceles podría ayudar a atender los problemas de seguridad que tiene Colombia en la actualidad.