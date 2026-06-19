Se realiza el conteo de los votos tras el cierre de las urnas durante las elecciones presidenciales celebradas en Bogotá, Colombia.

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A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado, el municipio de Aguachica, Cesar, se convirtió en escenario de un gesto que busca enviar un mensaje de tranquilidad y convivencia democrática al país. Representantes de las campañas de Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella firmaron un pacto por la paz electoral, comprometiéndose a respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial y a promover una jornada libre de confrontaciones.

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La iniciativa fue impulsada por la Personería Municipal de Aguachica y reunió a líderes y simpatizantes de ambas campañas, quienes participaron en un acto público enfocado en fortalecer el respeto, la tolerancia y la convivencia durante el proceso electoral, según informó Noticias Caracol.

El acuerdo se produjo en medio de un ambiente político marcado por la polarización y las constantes tensiones entre distintos sectores del país. Sin embargo, en esta población del sur del Cesar, los representantes de ambas corrientes políticas decidieron enviar un mensaje de unidad.

Histórico acuerdo en Aguachica: seguidores de Cepeda y De La Espriella se comprometen a aceptar el resultado electoral

Durante el encuentro, voceros de las campañas destacaron la importancia de garantizar que la jornada electoral transcurra de manera pacífica antes, durante y después de la votación.

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Uno de los representantes participantes explicó que el compromiso fue construido en el marco de las mesas de seguimiento electoral realizadas con las autoridades locales.

“Nosotros, en el proceso que se hizo de seguimiento electoral, llegamos a un acuerdo con las entidades, con Personería y con el partido contrario, para que antes, durante y después no hayan desmanes ni daños públicos en el municipio de Aguachica”, manifestó durante el acto.

Asimismo, señaló que el propósito principal del acuerdo es consolidar un ambiente de respeto ciudadano y evitar cualquier hecho que pueda alterar la convivencia democrática.

“El propósito de esto es la paz electoral que tanto estamos solicitando y que aquí en Aguachica también sea reflejo de esa paz”, expresó.

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Uno de los puntos más relevantes del documento firmado establece que tanto los representantes de la campaña de Iván Cepeda como los de Abelardo De La Espriella aceptarán el resultado oficial que emitan las autoridades electorales, independientemente del candidato ganador.

La intención es que este mensaje trascienda las fronteras del municipio y sirva como ejemplo para otras regiones del país en un momento decisivo para la democracia colombiana.

La firma del pacto ocurre cuando faltan pocos días para la definición presidencial y en medio de llamados de diferentes sectores políticos, sociales y organismos electorales para garantizar unas elecciones transparentes y pacíficas.

Desde Aguachica, los participantes insistieron en que el respeto por la voluntad popular debe prevalecer por encima de las diferencias ideológicas y partidistas.

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Con este acuerdo, las campañas enviaron una señal de respaldo al proceso democrático y reafirmaron su compromiso de reconocer la decisión que adopten los ciudadanos en las urnas durante la segunda vuelta presidencial de Colombia 2026, una de las jornadas electorales más importantes y observadas de los últimos años.