¿Puede votar si acaba de cumplir 18 años y tiene la cédula?: Esto explicó la Registraduría

Durante la jornada electoral de este domingo surgieron dudas entre numerosos jóvenes y sus familias sobre la posibilidad de votar por primera vez luego de haber cumplido recientemente los 18 años y haber obtenido la cédula de ciudadanía.

Frente a estas inquietudes, fuentes de la Registraduría Nacional explicaron que la posibilidad de participar en las elecciones no depende únicamente de haber alcanzado la mayoría de edad o contar con la cédula física, sino también de haber quedado incluido dentro del censo electoral que se utiliza para cada proceso electoral.

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La Registraduría respondió si pueden votar si cumplieron este año los 18

Según la entidad, el censo electoral se cierra cuatro meses antes de la fecha de las elecciones, tal como lo establece el calendario electoral. Ese corte permite consolidar la base de datos definitiva de ciudadanos habilitados para votar en la respectiva jornada.

Esto significa que los jóvenes que tramitaron por primera vez su cédula de ciudadanía y quedaron registrados antes del cierre del censo sí pueden ejercer su derecho al voto. En el caso de las elecciones de este domingo, fueron incluidos quienes realizaron el trámite hasta finales de enero de 2026.

“Los chicos de 18 años que sacaron su cédula hasta el 31 de enero son los que quedan en el censo. Los demás quedan por fuera porque se hace el cierre cuatro meses antes”, explicó una fuente de la Registraduría.

De esta manera, quienes cumplieron 18 años o recibieron su cédula por primera vez después de la fecha de cierre del censo electoral no aparecen habilitados para votar en estas elecciones, aunque ya cuenten con el documento de identidad.

La Registraduría precisó que estos ciudadanos quedarán incorporados para los próximos procesos electorales, una vez se actualice nuevamente el censo conforme a los plazos establecidos por la ley.