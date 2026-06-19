Abelardo De La Espriella denuncia ataque armado contra su equipo en Cundinamarca

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La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella denunció un presunto ataque armado contra integrantes de su equipo electoral en el municipio de Viotá, Cundinamarca, un hecho que ocurrió en la noche de este jueves, antes de las 8:00 p.m., en el sector de la vereda Puerto Brasil.

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Según la información entregada por la campaña, tres testigos electorales pertenecientes al comité municipal fueron atacados mientras se movilizaban en un vehículo. De acuerdo con el reporte, los integrantes del equipo fueron objeto de un ataque con arma de fuego cuando se desplazaban por la zona.

Tensión electoral en Cundinamarca: denuncian ataque contra equipo de campaña de Abelardo De La Espriella

La denuncia fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes, mientras la campaña del candidato presidencial aseguró que la situación no sería un hecho aislado, debido a que previamente se habían registrado amenazas contra su equipo en Viotá.

“Este hecho no puede ser tratado como un caso aislado. Según el coordinador de campaña, el equipo de Abelardo De La Espriella en Viotá viene recibiendo amenazas desde hace más de veinte días, situación que ha sido puesta en conocimiento en consejos de seguridad y reuniones de seguimiento electoral”, indicó la campaña en un comunicado.

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De acuerdo con la información entregada, las alertas ya habían sido comunicadas en espacios institucionales con presencia de diferentes autoridades. La campaña señaló que durante la tarde anterior, entre las 2:00 p.m. y las 3:30 p.m., integrantes del comité municipal informaron nuevamente sobre las amenazas en una reunión en la que participaron representantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía encargada y la Defensoría del Pueblo.

Solicitan protección para el equipo electoral

Tras el ataque, la campaña de Abelardo De La Espriella hizo un llamado urgente a varias entidades del Estado para que se adopten medidas de seguridad y se avance en las investigaciones correspondientes.

La solicitud fue dirigida a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional, la Policía, el Ejército, la Misión de Observación Electoral (MOE) y las misiones internacionales de observación electoral.

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“Solicitamos protección urgente para los testigos electorales, para el comité municipal de Viotá y para todos los integrantes de la campaña que hoy se encuentran bajo amenaza”, manifestó la organización política.

Además, exigieron que se determine quiénes estarían detrás del ataque y de las intimidaciones que, según la denuncia, se vienen presentando contra el equipo de campaña en el municipio de Cundinamarca.

“También exigimos que se investigue quiénes están detrás de este ataque, quiénes vienen intimidando a nuestro equipo y qué estructuras pretenden impedir el libre ejercicio democrático en este municipio de Cundinamarca”, agregó la campaña.

Alerta por seguridad electoral

El hecho ocurre a pocos días de la segunda vuelta presidencial, en un contexto en el que las autoridades electorales han advertido sobre la importancia de garantizar condiciones de seguridad para candidatos, equipos de campaña, jurados y ciudadanos.

La campaña de De La Espriella aseguró que la violencia no puede interferir en la participación política ni en el desarrollo de la jornada electoral.

“A contados días de una elección presidencial definitiva, Colombia no puede permitir que la violencia, el miedo o las armas pretendan silenciar a quienes trabajan por una opción política legítima”, señaló.

Finalmente, la campaña afirmó que la defensa de la democracia implica garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos sin intimidaciones.

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“La democracia se defiende garantizando que todos los ciudadanos puedan participar, hacer campaña, cuidar los votos y ejercer sus derechos sin amenazas, sin disparos y sin intimidación”, concluyó.