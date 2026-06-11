Humorista de ‘Sábados Felices’ confesó que intentó quitarse la vida tras su salida del programa

Tahiana Bueno, actriz, modelo y humorista barranquillera recordada por su paso por ‘Sábados Felices’, habló públicamente sobre el difícil momento personal y profesional que ha atravesado tras su salida del programa de humor de Caracol Televisión.

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La artista, que hizo parte de una de las producciones más emblemáticas de la televisión colombiana, entregó su testimonio en una entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’, donde aseguró que su salida del formato tuvo un fuerte impacto en su estabilidad emocional y en la manera en que venía percibiendo su carrera artística.

Según relató Bueno, el proceso no solo estuvo marcado por el cierre de una etapa laboral, sino también por una sensación de estancamiento profesional que, de acuerdo con su testimonio, venía acumulándose desde tiempo atrás.

¿Qué dijo Tahiana Bueno sobre su salida de ‘Sábados Felices’?

Durante la entrevista, Tahiana Bueno aseguró que considera injustificada su salida del programa y que este episodio terminó afectando su salud mental. La humorista explicó que llegó a atravesar un momento emocional complejo, por lo que decidió comunicarse con una línea de atención clínica para recibir apoyo psicológico.

La barranquillera también contó que, en medio de este proceso, se ha apoyado en sus creencias religiosas y espirituales, una parte de su vida que, según explicó, ha sido importante para sostenerse durante los últimos años.

Su testimonio abrió una conversación sobre lo que muchas veces ocurre detrás de las cámaras, especialmente cuando una figura pública enfrenta cambios laborales, incertidumbre profesional y presión emocional al mismo tiempo.

Tahiana Bueno habló de su salud mental

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la forma en que Bueno se refirió a su salud mental. La artista explicó que decidió pedir ayuda cuando sintió que la situación la sobrepasaba emocionalmente, un paso que puede parecer simple desde afuera, pero que en momentos de crisis puede ser determinante.

Aunque el mundo del entretenimiento suele mostrarse desde el brillo de los escenarios, los personajes y las risas frente a las cámaras, el caso de Tahiana Bueno recuerda que los artistas también atraviesan duelos laborales, frustraciones y procesos personales que no siempre son visibles para el público.

En su caso, la actriz aseguró que el malestar emocional no apareció de un día para otro, sino que se fue gestando por la sensación de no avanzar como esperaba dentro del canal y por los comentarios que, según su versión, recibía de algunos compañeros de set sobre su desempeño.

¿Quién es Tahiana Bueno?

Tahiana Bueno llegó a ‘Sábados Felices’ en 2014, luego de mudarse de Barranquilla a Bogotá con el respaldo de su familia. Según su relato, presentó una audición que llamó la atención del fallecido director Alí Humar, quien fue una de las figuras más importantes en la historia del programa.

Inicialmente, la barranquillera ingresó como presentadora del formato en reemplazo de Vanessa Peláez. Con el tiempo, su presencia en el programa le permitió ganar reconocimiento entre los televidentes y abrirse camino en la televisión nacional.

Ahora, tras su salida, la humorista enfrenta una nueva etapa marcada por la búsqueda de estabilidad emocional y por la necesidad de reconstruir su camino profesional lejos del espacio que durante años hizo parte de su vida artística.