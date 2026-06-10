Ella es la jugadora de la Selección Colombia que hizo parte del Desafío de Caracol Televisión

La Selección Colombia Femenina selló una página dorada en su historia al consagrarse campeona de la primera edición de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, tras derrotar de forma épica 4-3 a Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco.

En un partido de infarto y constantes remontadas, los goles de Marcela Restrepo, Linda Caicedo y un extraordinario doblete de la lateral Ana María Guzmán, quien anotó el gol del triunfo en el minuto 89, le permitieron a las dirigidas por Ángelo Marsiglia asegurar el liderato definitivo con 20 puntos.

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Esta histórica victoria en Asunción no solo corona una campaña brillante e invicta (seis triunfos y dos empates), sino que además ratifica la clasificación directa de la ‘Tricolor’ a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, consolidando a esta generación como la más ganadora del balompié nacional.

El talento de los deportistas colombianos muchas veces trasciende las canchas y se traslada a las pantallas de televisión, demostrando que la disciplina y la fuerza física no tienen límites. Ese es el caso de la futbolista santandereana Daniela Arias, una de las figuras más destacadas de la Selección Colombia Femenina.

Pocos recuerdan que, antes de consolidarse como una muralla inquebrantable en la defensa de la Tricolor y brillar en el balompié internacional, la deportista puso a prueba su resistencia en el reality más exigente de la televisión colombiana: el Desafío Súper Regiones 2019 de Caracol Televisión.

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Arias, nacida en Bucaramanga en 1994, ingresó al programa de televisión con apenas 23 años. En aquella edición del concurso, la futbolista llevó con orgullo el uniforme del equipo de los ‘Santandereanos’, ganándose rápidamente el respeto de los televidentes debido a su extraordinario rendimiento en la arena, su velocidad y su mentalidad competitiva. Aunque su paso por las playas de República Dominicana dejó una huella imborrable entre los fanáticos del formato, su verdadero destino estaba ligado a la pelota y a las grandes gestas con la camiseta de su país.

Una victoria histórica en el continente

Siete años después de aquella experiencia en la televisión, el esfuerzo y la constancia de Daniela Arias han rendido los frutos más altos en el ámbito deportivo. ‘La Tricolor’ acaba de coronarse campeona de la Liga de Naciones de la Conmebol tras un emocionante y agónico encuentro frente a la Selección de Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco.

El marcador final de 3 a 4 a favor de las cafeteras no solo les otorgó el prestigioso título continental, sino que además selló de manera directa su clasificación al próximo Mundial de Fútbol Femenino, desatando la euforia en todo el país. La exdesafiante brilló con luz propia durante la exigente jornada, consolidándose como la líder de la línea defensiva y reconfirmando por qué pasa por el mejor momento de su carrera profesional.

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Cabe recordar que el camino de la santandereana ha estado lleno de éxitos crecientes: tras pasar por clubes locales como el Atlético Bucaramanga, el Junior de Barranquilla y el América de Cali, dio el salto internacional ganando la Copa Conmebol Libertadores Femenina con el Corinthians de Brasil (donde fue elegida la mejor defensa de la liga brasileña) y actualmente compite en el exigente fútbol de los Estados Unidos con el San Diego Wave.

Ahora, la mirada de la defensora y del combinado nacional está puesta en la preparación para la cita mundialista en Brasil, donde esperan reescribir la historia.