La espera por fin terminó para los amantes del balompié en todo el planeta. Mañana, jueves 11 de junio, rodará de manera oficial la pelota en el Estadio Azteca de la Ciudad de México para dar inicio al Mundial 2026. Con 48 selecciones listas para buscar la gloria eterna, las próximas semanas estarán repletas de emociones extremas, estrategias tácticas y goles inolvidables.

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Sin embargo, las copas del mundo no solo se viven por lo que sucede estrictamente con el rendimiento deportivo en el terreno de juego. Las tribunas y las redes sociales también se preparan para piropear a las figuras más atractivas de la copa del mundo, un fenómeno inevitable donde los aficionados de todo el mundo eligen a los atletas que, además de su indiscutible talento con los guayos, conquistan corazones gracias a su innegable atractivo físico y su estilo magnético.

Las tendencias e interacciones en plataformas digitales ya han empezado a perfilar a los favoritos del público. Encabezando los listados de popularidad aparece el delantero mexicano Santiago Giménez; a sus 25 años, el atacante no solo carga con la responsabilidad de ser la carta de gol del conjunto azteca en su propia casa, sino que se roba los suspiros de miles con su carismática sonrisa y porte atlético.

Muy de cerca lo sigue el argentino Rodrigo De Paul, mediocampista que arriba a la cita norteamericana no solo con su conocido estilo rebelde, sus tatuajes y sus marcados rasgos faciales, sino también bajo el permanente foco de la cultura pop global.

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La representación europea no se queda atrás y aporta nombres que derrochan elegancia tanto dentro como fuera de las canchas. El joven prodigio de la Selección de Inglaterra, Jude Bellingham, se consolida en este exclusivo grupo gracias a una combinación perfecta de juventud, elegancia innata y una imponente presencia física. A él se suma su compatriota Declan Rice, mediocampista del Arsenal de Londres, cuyo porte clásico y atractivo británico lo posicionan como uno de los favoritos de la fanaticada.

Portugal, por su parte, dice presente con el extremo Francisco Trincão, quien destaca por sus facciones finas y un carisma que complementa a la perfección el vestuario luso. El listado de los más codiciados de esta Copa del Mundo se complementa con figuras de enorme trayectoria internacional.

El delantero francés Antoine Griezmann sigue capturando miradas con su clásico encanto y sus constantes cambios de estilo, en lo que promete ser uno de sus torneos más especiales. España aporta la cuota de galanura ibérica de la mano del atacante del FC Barcelona, Ferran Torres, dueño de una mirada profunda que paraliza las redes.

Desde la Brasil llega el guardameta Alisson Becker, el arquero del Liverpool de Inglaterra combina una mirada profunda con una presencia física imponente y un estilo rústico pero sofisticada que causa furor en las redes sociales. Finalmente, el atacante paraguayo Antonio Sanabria y el aguerrido mediocampista argentino Leandro Paredes cierran este selecto grupo, demostrando que Sudamérica derrocha tanto fútbol como atractivo visual.

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La cuota colombiana que no pasa desapercibida

Encabezando esta lista aparece el histórico y talentoso James Rodríguez, quien con su característica sonrisa, mirada expresiva y un estilo elegante que combina a la perfección con su faceta más madura, sigue siendo uno de los grandes rompecorazones y favoritos de la fanaticada global.

Junto a él, el mediocampista Richard Ríos se ha convertido en un auténtico fenómeno viral en redes sociales gracias a su imponente presencia física, marcadas facciones y un estilo moderno que paraliza las tendencias de la cultura pop actual.

Esta nota fue realizada con el apoyo de una inteligencia artificial bajo la supervisión de un periodista*