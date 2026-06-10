Carla Giraldo ya tendría nuevo proyecto con el canal RCN tras el fin de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’

Carla Giraldo es reconocida actriz colombiana, dejó una huella imborrable en MasterChef Celebrity 2021 al ser la ganadora. Desde el inicio, su personalidad arrolladora y sin filtros la convirtió en un personaje central del programa, su habilidad en la cocina fue una sorpresa para muchos. Posteriormente, llegó a ser la presentadora de la ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y hasta hace unos días estuvo dirigiendo la tercera temporada del reality de RCN.

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Su capacidad para generar conversación digital, sumada al fuerte respaldo de la audiencia en los formatos de telerrealidad, la han transformado en una de las cartas más fuertes y cotizadas de la casa televisiva para asegurar los niveles de audiencia en el horario estelar.

Fue precisamente el periodista Ariel Osorio, conocido en el mundo del espectáculo como ‘El Gordo Ariel’, quien soltó la primicia a través del formato digital La Corona TV. Según el presentador, las directivas del canal no tienen ninguna intención de dejar enfriar la imagen de la antioqueña tras el desenlace del reality de convivencia. Por el contrario, ya habrían cerrado su participación en una de las grandes apuestas dramáticas que prepara la cadena para los próximos meses.

Un regreso a la actuación, pero bajo sus propias reglas

Lo verdaderamente llamativo de este nuevo proyecto no es solo el regreso de Carla Giraldo al mundo de las series y telenovelas, sino la naturaleza de su participación. No se tratará de la interpretación de un personaje de ficción tradicional. Según lo revelado por Osorio, la paisa se interpretará a sí misma en la producción, realizando un esperado cameo que promete romper la cuarta pared y sacudir el hilo argumental de la historia.

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Esta nueva producción audiovisual contará con un elenco de primer nivel y estará protagonizada por dos de los rostros más respetados y de mayor trayectoria en la televisión colombiana: Víctor Mallarino y Geraldine Zivic. La inclusión de Giraldo dentro de este universo de drama y actuación genera desde ya una enorme expectativa, pues su rol como “ella misma” permitirá inyectar esa dosis de irreverencia y autenticidad que la caracteriza.

Aunque los detalles sobre el nombre de la serie y su fecha de estreno se mantienen bajo estricto secreto de sumario por parte de los productores, la confirmación de este movimiento estratégico deja claro que la era de Carla Giraldo en el Canal RCN está lejos de terminar. Con este formato, la antioqueña demuestra que su versatilidad le permite saltar sin problemas de la telerrealidad a la ficción pura.

¿Quién es el novio de Carla Giraldo?

Roberto Asis es el hombre con el que Carla Giraldo se está dando una nueva oportunidad en el amor, y su vínculo se dio de manera natural, ya que por la información encontrada en internet, indicaría que Roberto se dedica al mundo del entretenimiento, pero detrás del lente.

Según un artículo escrito por la Revista Vogue México, Roberto se dedica a la fotografía detrás de producciones audiovisuales, lugar donde conoció a su anterior esposa, la estilista cartagenera, Pamela García.Esto, sumado que también se desempeña como modelo según su perfil de Instagram, ya que ha sido la imagen de diferentes marcas.