Prográmese: Estas son las tres ceremonias de inauguración del Mundial, los horarios, sedes y artistas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará con una novedad sin precedentes y es que por primera vez en la historia del torneo habrá tres ceremonias de apertura, una en cada uno de los países anfitriones. Los espectáculos se desarrollarán este jueves 11 y viernes 12 de junio en México, Canadá y Estados Unidos, antes de los primeros compromisos de las selecciones locales.

El campeonato, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, reunirá a 48 equipos y tendrá como sedes distintas ciudades de Norteamérica.

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Según informó la FIFA, cada acto inaugural se llevará a cabo una hora y media antes del primer partido que dispute el país anfitrión en su respectiva sede.

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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Ciudad de México dará el primer pase

La primera celebración tendrá lugar este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como el Azteca. El espectáculo comenzará a las 12:30 p. m. (hora de Colombia), antes del encuentro entre México y Sudáfrica, programado para las 2:00 p. m.

La programación musical contará con la participación de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla, Shakira y Burna Boy.

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Uno de los momentos más esperados será la interpretación de “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026, a cargo de Shakira y Burna Boy. La artista barranquillera volverá a estar vinculada a una Copa del Mundo tras sus participaciones en las ediciones de 2006, 2010 y 2014.

Además, distintas versiones sobre la programación señalan que Andrea Bocelli y Elena Rose también harían parte del espectáculo.

Toronto recibirá la segunda inauguración

La ciudad canadiense albergará la segunda ceremonia el viernes 12 de junio en el BMO Field. El evento comenzará igualmente a las 12:30 p. m. de Colombia y antecederá el duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, previsto para las 2:00 p. m.

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Entre los artistas confirmados aparecen Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Sobre esta presentación, Infantino destacó que será una muestra de la identidad cultural canadiense.

“La ceremonia de apertura en Toronto será un reflejo poderoso de la identidad de Canadá y de la energía que rodea a la Copa Mundial de la FIFA 2026™”, expresó el dirigente.

Asimismo, añadió: “A través de la música, la cultura y actuaciones inolvidables, daremos la bienvenida al mundo con una celebración que es exclusivamente canadiense y que también está conectada con una historia más amplia que se desarrolla en México y Estados Unidos. Será un momento de orgullo, unidad y expectación cuando Canadá ocupe su lugar en el escenario más grande del fútbol”.

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Los Ángeles cerrará las ceremonias inaugurales

La tercera y última apertura se realizará el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El show arrancará a las 6:30 p. m. de Colombia y servirá como antesala al partido entre Estados Unidos y Paraguay.

La nómina artística estará integrada por Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

La FIFA indicó que el espectáculo combinará actuaciones musicales, efectos visuales y una puesta en escena diseñada para destacar la diversidad cultural de Estados Unidos y la importancia de Los Ángeles como epicentro mundial del entretenimiento.

“La ceremonia inaugural en Los Ángeles representa la magnitud de lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que muestra cómo la música une a las personas de todo el país”, señaló Infantino.

Horarios de las ceremonias inaugurales del Mundial 2026 en Colombia

Ciudad de México

Fecha: 11 de junio

Estadio: Ciudad de México (Azteca)

Hora: 12:30 p.m.

Partido: México vs. Sudáfrica

Toronto

Fecha: 12 de junio

Estadio: BMO Field

Hora: 12:30 p.m.

Partido: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Los Ángeles

Fecha: 12 de junio

Estadio: SoFi Stadium

Hora: 6:30 p.m.

Partido: Estados Unidos vs. Paraguay

¿Dónde ver las ceremonias en Colombia?

Los actos inaugurales y los primeros partidos del torneo podrán seguirse a través de Dsports y la plataforma Dgo. También estarán disponibles en las transmisiones de Gol Caracol y Fútbol RCN tanto por televisión como en sus plataformas digitales.