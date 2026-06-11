El irónico comentario de Margarita Rosa de Francisco sobre Vicky Dávila: “compartimos la misma preocupación”

La actriz Margarita Rosa de Francisco causó todo tipo de comentarios en redes sociales después de que señaló que compartió la misma opinión de Vicky Dávila sobre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en su cuenta en la red social X. El trino, sin embargo, recogía una declaración que hizo la excandidata presidencial hace unos meses.

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En efecto, las declaraciones de Vicky Dávila se dieron en septiembre del año pasado, cuando aún tenía intenciones de llegar a la Casa de Nariño y manifestó duras críticas contra Abelardo de la Espriella.

“Yo no voy a estar del lado de una persona que toda la vida ha vivido de los delincuentes. A mí me da pena, él es abogado y perfecto. Pero esto no es un tema personal, esto es un tema profesional”, sostuvo Vicky Dávila en una entrevista en RCN Radio.

Adicionalmente, recordó la célebre frase de De la Espriella sobre la distancia que hay entre el derecho y la ética.

“Ese cuentico de que no hay ética es mentira, porque él hubiera podido escoger no bandidos. Y hay otra cosa que me preocupa mucho: A él lo han denunciado David Murica Guzmán, el ‘Tuso’ Sierra, el ‘Mono’ Abello, un montón de gente que dice dizque les robó la plata. Yo quiero saber qué pasó con esas investigaciones. Él es muy gris, puede ser muy chévere y les puede gustar a muchos, pero él es muy gris y yo con gente gris no voy a estar”, concluyó Vicky Dávila en la entrevista de septiembre.

El video de las declaraciones de la excandidata comenzó a circular otra vez y Margarita Rosa de Francisco lo comentó con ironía: “Aquí Vicky Dávila y yo compartimos la misma preocupación”.