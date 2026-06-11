“Te soñé y aquí estás”: Hija de Kaleth Morales conmueve las redes al anunciar su embarazo

Al hablar de vallenato es imposible no mencionar a la Dinastía Morales que lleva décadas haciendo un imborrable aporte a la música vallenata.En primer lugar, por Miguel Morales, luego por su hijo mayor Kaleth Morales que falleció en un triste accidente y después sus otros hijos con los K Morales.

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Por parte de Kaleth, su legado fue continuado por sus hijos, Katrinalieth o “La Chacha” que es la mayor, y Samuel Morales, el menor. A pesar de ser diferentes edades, ambos hermanos llevan la vena musical y la han ido demostrando poco a poco.

Kalieth, de 25 años, también se ha dedicado a la música y hacia el mes de septiembre del 2025 dio el sí y llegó al altar, en su ciudad natal, Valledupar, en una ceremonia íntima junto a sus familiares, entre ellos sus abuelos Miguel Morales y Nevis Troya. Esta vez la joven llamó la atención de los seguidores del rey de la nueva ola, esto por la noticia de su embarazo, tras algunos meses de su matrimonio.

El anuncio vino con un post donde se ve una prueba de embarazo positiva, acompañada de una ecografía y unas pequeñas medias, allí Katrinalieth indicó: “Te soñé y aquí estás; una realidad. Dios ha hecho su obra en nosotros y hoy se ha convertido en carne y hueso para llamarnos papás. No hay palabras para describir lo que se siente, lo que se vive; solo un amor y felicidad desbordante.Nos vemos a finales de año hijo/a, aquí estamos ansiosos por conocerte”.

Hijos de Kaleth Morales se pronunciaron sobre el hombre que afirmaba también ser hijo del artista

Hace un tiempo un hombre supuestamente llamado“Jesús Kaleth”ha afirmado que es hijo del artista fallecido, cosa que no convenció a muchos, porque hasta los mismos Morales salieron a desmentirlo.

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“Jesús Kaleth” hace también música y cuenta con varios seguidores en sus redes sociales, donde pone como descripción que es hijo del rey, además de hacer bastantes covers del artista. Antes las múltiples afirmaciones de este hombre, Samuel Morales, menor de los hijos del cantante, expresó por medio de sus redes lo que piensa de este sujeto.

“Mientras no haya una prueba ni certeza de nada, yo no soy hermano tuyo. Qué cosita ombeee. Viven en realidades alteradas. Respeta la memoria de mi padre, porque lastimosamente ya no está con nosotros para defenderse. Te pasas haciendo videos y vainas, que tanto mi hermana como yo no podemos ver, porque nos bloqueaste.”

Por su parte, Katrinalieth, la hermana mayor, también se pronunció en sus redes con firmeza y exigiendo respeto por su la dinastía Morales.

“Muchas personas me comentan que no me ‘quedaría bien’ defenderme o hablar al respecto porque soy cristiana, pero eso no es una enfermedad ni un impedimento para hacer respetar el buen nombre de la dinastía Morales y de mi padre, que ya no está”.