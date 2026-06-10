Antonella Petro aprovechó su debut en redes sociales para apoyar a Iván Cepeda tras lo ocurrido con James Rodríguez

La escena política y digital del país no deja de moverse en la antesala de la segunda vuelta presidencial. Tras el enorme revuelo mediático y la ola de comentarios que generó el encuentro entre Antonella Petro, la hija menor del presidente de la República y el futbolista James Rodríguez, la joven ha hecho su debut en las plataformas digitales.

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Lejos de alejarse de los focos tras el supuesto desplante del 10 de la selección al no darle una fotografía, la joven decidió dar un paso al frente y estrenar oficialmente su faceta como creadora de contenido. A través de su cuenta de TikTok (@antonellapetro180), ha sorprendido a miles de usuarios al transformar su naciente comunidad en una plataforma de opinión juvenil con un claro tinte electoral: el respaldo explícito al candidato presidencial Iván Cepeda.

El debut de Antonella en el universo de las redes sociales comenzó de manera orgánica, mostrando su lado más cotidiano y cercano. Su primer video consistió en un dinámico vlog en compañía de su mascota, un formato que rápidamente conectó con la audiencia juvenil por su frescura.

Posteriormente, la joven se sumó a una de las tendencias más populares de la plataforma al publicar un video de “ping-pong”, un juego de preguntas y respuestas rápidas donde reveló sus gustos personales, pasatiempos y preferencias de la vida diaria, acumulando miles de reproducciones en pocas horas.

La música y la política: El poder de los fandoms juveniles

Sin embargo, el giro más comentado de su propuesta digital llegó cuando decidió abordar la coyuntura política de cara al 21 de junio. Mostrando una notable madurez para la lectura de las tendencias actuales, Antonella dedicó uno de sus videos más virales a analizar el fenómeno de los fandoms musicales y su inesperado impacto en la campaña de Iván Cepeda.

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En su intervención, la creadora de contenido desmenuzó cómo las comunidades de seguidoras del K-pop, de la agrupación bogotana Morat, y de estrellas globales como Taylor Swift y Tini Stoessel, han dejado a un lado la neutralidad para organizar una sólida campaña de apoyo orgánico en favor del candidato.

Aprovechando la gran interacción que generó este análisis, la hija del mandatario subió un nuevo video enfocado en la pedagogía ciudadana y el activismo juvenil. En este metraje, abordó de manera directa cómo los menores de edad —que no tienen derecho al voto formal— sí poseen una capacidad real y contundente para influir en el panorama político del país, ya sea concientizando a sus familias, debatiendo en entornos digitales o movilizando narrativas en redes.

Con esta estrategia, Antonella Petro pasa de ser un rostro viral de la tribuna deportiva a consolidarse como una voz clave de la generación Z en la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.