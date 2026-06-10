Aida Victoria Merlano compartió detalles de la casa en la que pasó su infancia: “No son mi familia de sangre”

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más influyentes y mediáticas de Colombia. Aunque saltó al ojo público tras el escándalo legal de su madre, la excongresista Aida Merlano, la barranquillera de 26 años logró construir una marca propia basada en su oratoria, inteligencia emocional y una honestidad cruda que ha cautivado a millones de seguidores.

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Desde hace un tiempo, Aida Victoria le ha apostado al mundo del stream en la plataforma Kick, misma en la que su expareja trasmite y tiene una gran comunidad. En ellos la influencer ha aparecido sola pero también con invitados que la acompañan y en su más reciente directo visitó el barrio donde paso su niñez, revelando que quien se encargó de ella fue su madrina, con la que vivió hasta los 14 años mientras su madre, Aida Merlano trabajaba.

Su madrina fue su nana desde que tenía tres meses, por lo que se encargó de su crianza en compañía de cuatro adultos mayores más que vivían allí, la influencer explicó que a pesar de que no son su familia de sangre cuidaron de ella. Además reveló que en el momento que empezó a ganar dinero lo primero que hizo fue contratar una persona para que ayudara con todas las labores del hogar a su nana, también al mostrar la casa reveló que se había encargado de remodelarla.

¿Cuál era el nombre de Aida Victoria Merlano antes de su cambio?

En medio de este mismo stream reveló que había hecho una modificación en su nombre: “Toda mi vida me llamé Caroline y yo me cambie el nombre cuando mi mamá la metieron presa, tenía yo 18.Cuando la metieron presa mi mamá estaba en una depresión tremenda y me decía cómo “Si tu te avergüenzas de que te relacionen conmigo o que sepan que yo soy tu mamá, o sea tu di que yo no soy tu mamá y listo”, yo le dije:“Yo me siento super orgullosa de ti” entonces me fui a una notaria y me puse el nombre de mi mamá“,relató la influencer.

La barranquillera explicó que su madre se llama Aida y que el segundo nombre, Victoria, lo puso porque le había dicho que iba a ser “Aida la Victoriosa”, por lo que fue en honor a ella y que legalmente se llama así. Sin embargo, en este barrio donde creció y pasó su infancia le dicen Caro, en lo comentarios a los internautas lo calificaron como una gran anécdota.

“El cambio del nombre le cambió la vida”, “Los verdaderos seguidores de Aida sabemos la historia”, “Con la historia de ella podrían hacer una novela”, son algunos de los comentarios en TikTok.



