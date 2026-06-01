Hija de Gustavo Petro denunció trampa y compra de votos tras las elecciones, “Lo único que hacen es despertar al...”

Andrea Petro es la hija mayor del presidente Gustavo Petro, una economista profesional que ha consolidado su propio perfil público lejos de las dinámicas tradicionales del set de grabación o los despachos públicos, enfocándose de manera independiente en la gestión comunitaria y el apoyo a los colombianos en el exterior. Su voz ha cobrado una enorme relevancia en las redes sociales gracias a sus posturas francas y sin filtros respecto a lo que sucede a diario en Colombia.

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En medio de su estilo sincero y directo que la caracteriza, la joven se ubicó en las últimas horas en el epicentro de la tendencia digital al salir a defender con garras el proyecto político de su familia tras conocerse los definitivos y muy reñidos resultados de la segunda vuelta presidencial.

A través de sus plataformas digitales, la hija del mandatario sacudió las redes sociales al irse de frente con una dura y cruda advertencia colectiva ante las tensiones y reclamos que han rodeado el escrutinio actual. En una serie de declaraciones, Andrea dejó en claro que la militancia de su sector se encuentra en máxima alerta frente a lo que consideran ataques de sus contradictores.

“¡Así nos hagan trampa, les vamos a ganar! Ya lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer. ¡Tan grande fue la sorpresa que no les dieron las cuentas para robarnos! Ganamos y vamos a volver a ganar”, sentenció de manera tajante a través de un post que se volvió viral en cuestión de minutos, dividiendo las opiniones de los internautas.

Lejos de guardar prudencia en medio de este escenario de la política nacional, Andrea Petro aumentó la temperatura del debate al retar directamente a los sectores de la oposición con una afirmación que encendió la controversia. “Compren votos, inventen votos, hagan todas las cuentas que quieran. No les van a dar. Les vamos a volver a ganar de la misma manera. La única razón es que nuestros votos son reales y serán aún más la próxima vez. Lo único que ustedes están haciendo es despertar al jaguar”, concluyó de forma contundente, consolidándose como una de las figuras más determinantes.

Andrea Petro ig: Andrea Petro

Andrea Petro ig: Andrea Petro

¿Quién es la mamá de Andrea Petro, la hija del presidente?

Andrea Petro Herrán es fruto del matrimonio del jefe de Estado con Mary Luz Herrán, una reconocida líder social y exmilitante de la izquierda en el país. La relación entre Herrán y el mandatario nacional duró varios años, unión de la cual también nació su hermano.