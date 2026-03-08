“Una pendejada”: Hija de Gustavo Petro dio su sincera opinión sobre la consulta del Centro Democrático

Andrea Petro es fruto de la relación de Gustavo Petro con Mary Luz Herrán y aunque desde hace algún tiempo ha estado alejada Colombia, pues se encuentra radicada en Francia, lo cierto es que cada una de las situaciones que ocurren en el país no pasan de largo y ante la jornada electoral en la que se encuentra Colombia, la hija del mandatario no dudó en referirse a este tema.

En comparación a los otros hijos de Gustavo Petro, Andrea es quien suele ser mucho más activa a través de sus redes sociales, compartiendo varios detalles de su vida, pero también cuando de política se trata, siendo bastante sincera cuando de referirse a estos temas se trata. Tanto así que constantemente suele realizar dinámicas de preguntas buscando sacar de la duda a varios de sus seguidores y como de esperarse los aspectos que rodean las elecciones no pasaron de largo.

Una de las preguntas que más se destacó tuvo que ver con su posible elecciones entre Oviedo o Paloma Valencia, “Y si votamos por Oviedo para que no gane Paloma”. En principio la hija de Gustavo Petro, Andrea Petro dejó claro que esto termina siendo una “pendejada”: “Eso no es lo importante ahorita, lo importante acá el elegir el Congreso, lo importante es el Senado, no es votar por la consulta, que eso es una pendejada monumental por lo menos si fueran equitativas, hagánle, pero no es el caso. Acá tenemos que concentrarnos en votar por las listas y los senadores que necesitamos como unidad de gobierno”, fueron las declaraciones expuestas por parte de la hija de Gustavo Petro.