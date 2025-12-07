Los insultos que habrían recibido Andrea Petro y su mamá de parte de funcionario del gobierno

El Ministerio de la Igualdad, liderado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Esta vez, el foco está en el viceministro de Igualdad, Dumar Guevara, quien, según revelaciones del diario El Colombiano, habría emitido comentarios ofensivos hacia Andrea Petro, hija del mandatario, y su expareja Mary Luz Herrán.

De acuerdo con la publicación, Andrea Petro y Mary Luz Herrán acudieron al Ministerio con el objetivo de proponer su participación en charlas y foros relacionados con migración y discapacidad. La intención de la hija del Presidente era reunirse con la viceministra de Mujeres, Charlotte Callejas, para coordinar estas iniciativas.

Escándalo en el Gobierno Petro: denuncian bloqueos de reuniones y lenguaje ofensivo en el Ministerio de la Igualdad

Sin embargo, según los chats difundidos por El Colombiano, el viceministro Guevara habría impedido que la reunión se llevara a cabo, incluso coordinando para que el ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, no asistiera a recibirlas. En uno de los mensajes, Guevara afirmó:

“Viene la Andrea Petro a las 10 am dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”.

En otro chat, el viceministro elevó el tono de manera más explícita, utilizando insultos y refiriéndose a las invitadas de forma despectiva:

“Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja, qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”.

Según las mismas fuentes, Guevara había trabajado previamente con Andrea Petro y Mary Luz Herrán, pero fue despedido en 2023, según reportes de medios nacionales. Aparentemente, también bloqueó otras reuniones en el Ministerio. En uno de los mensajes filtrados, se lee:

“Erda, esas perras siguen aplonadas aquí en el piso 19, la Marly Luz y la Andrea (...) se cansaron de esperar y se fueron, jajaja. Yo no dejé llegar a Juan (Florián) al ministerio hasta que se largaron y le di la orden a todos en la dirección que si se acercaban o algo, saludar y todo, pero cualquier requerimiento conmigo”.

El escándalo ha generado preocupación sobre la ética y conducta de altos funcionarios en el Ministerio de la Igualdad, especialmente porque se trata de un órgano encargado de velar por los derechos de mujeres, niñas y grupos vulnerables. Además, según el medio, Guevara habría recibido un contrato millonario a través de una fundación, lo que suma cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

El caso, que involucra insultos, bloqueos a reuniones oficiales y la presunta manipulación de la agenda del Ministerio, ha reabierto el debate sobre la transparencia y el comportamiento de funcionarios públicos en entidades del Gobierno. Mientras tanto, la comunidad y sectores políticos siguen atentos a los pronunciamientos oficiales de la cartera sobre estas graves acusaciones, que afectan la imagen del Ministerio de la Igualdad y ponen en duda la gestión interna de su equipo directivo.