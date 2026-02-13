“Les están escupiendo en la cara”: Hija de Gustavo Petro explotó tras el freno al aumento del salario mínimo

Andrea Petro es una de las hijas mayores de Gustavo Petro, quien desde hace un tiempo está radicada en Francia, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que visite constantemente Colombia y por ende, acompañe a su padre en diferentes evento presidenciales. A pesar de la serie de polémicas en las que se ha visto inmersa la familia de Petro, lo cierto es que Andrea en medio de sus diferentes apariciones a través de sus redes sociales deja claro su indiscutible apoyo para el mandatario.

Le puede gustar: Isabella Ladera confirma embarazo con Hugo García tras video íntimo filtrado con Beéle, ¿quién es su pareja?

Sobre las horas de la mañana del 13 de febrero se dio a conocer que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el aumento del salario mínimo del 23%, el cual fue expedido por el gobierno de Gustavo Petro: “Se trata de una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia. El Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar, dentro de los 8 días calendario siguientes a la notificación de la providencia, un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso”, explicó el Consejo de Estado en un comunicado.

Ante el hecho las diferentes reacciones no han faltado y una de ellas fue la de Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, quien además de compartir la mencionada información revelada por el Consejo de Estado salió en defensa de su padre: “Creen que para las próximas elecciones el pueblo se va a dejar... los trabajadores están pidiendo respeto, dignidad y ustedes les están escupiendo en la cara. Aquí es más que necesario la continuidad”.

Andrea Petro - Gustavo Petro redes sociales Andrea Petro - Gustavo Petro

Exesposa de Gustavo Petro expuso las humillaciones recibidas de Verónica Alcocer

Herrán recientemente estuvo haciendo parte de ‘Desnúdate con Eva’, donde la exesposa de Petro confesó los problemas que tuvo con Verónica Alcocer: “Ella nos ha hecho mucho daño como familia Petro Herrán, después lo diremos. (Metió mucha cizaña) Muchísimo; a mí, como mujer política, me hizo mucho daño; fue la que también no permitió que yo tuviera un proceso en la lista con el Pacto Histórico. En las elecciones anteriores metió la mano horrible.

Por ejemplo, con la publicidad de Petro candidato para el 2022, dio la orden de que mis hijos no podían salir, ya lo voy a decir, no me importa lo que digan, de que mis hijos no podían salir con la publicidad con el padre, que era solamente ella con sus hijos. Ustedes han visto cómo mis hijos han estado relegados, pero todo fue por orden de ella (...) Humillar a mis hijos, ella no ha sabido (...)

El presidente dijo que nos invitaba a almorzar y ella dio la orden de que teníamos que irnos de Palacio porque era su casa y estaba con la hija del presidente y que ahí no podíamos estar. Fue una humillación terrible; la seguridad no sabía qué hacer. Petro no sabía y Petro dio la orden de que nos quedáramos, pero no nos podíamos estar en Palacio porque ella es la señora y dueña de la casa (...) Siempre ha tenido celos“, fueron las declaraciones expuestas en medio de la entrevista.