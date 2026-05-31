Resultados de las elecciones presidenciales en Colombia en vivo: siga los reportes de la Registraduría

Este 31 de mayo los colombianos se congregaron en las urnas de votación del país en medio de la jornada de la primera vuelta presidencial. A partir de las 4 p.m. se cierran las urnas y minutos después la Registraduría empezará a publicar los primeros resultados.

(Lea más noticias sobre las elecciones presidenciales dando clic en: Registrador le dijo públicamente al presidente Petro que puede tener “tranquilidad” sobre las elecciones).

“En esta oportunidad se instalaron cerca de 20.000 mesas más para facilitar la participación ciudadana. Ese número de mesas ya demostró su capacidad en las elecciones de Congreso, cuando cerca de 20 millones de colombianos acudieron a las urnas”, manifestó el registrador nacional Hernán Penagos en la tarde de este 31 de mayo.

Aunque la Fiscalía General reportó que ocho personas han sido capturadas a nivel nacional por delitos electorales, el orden público en la jornada electoral ha estado marcado por una relativa tranquilidad.

Siga en vivo los resultados de la elección presidencial

Vea los resultados de los principales candidatos presidenciales este 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella es el ganador de la primera vuelta presidencial. Él e Iván Cepeda se van a la segunda vuelta el próximo 21 de junio.

05:43 p.m.: Avance 20 de la Registraduría con el 99,03 %.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 43,72 % con 10.270.049 votos.

43,72 % con 10.270.049 votos. Iván Cepeda y Aída Quilcué: 40,92 % con 9.614.016 votos.

40,92 % con 9.614.016 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6,92 % con 1.625.563 votos.

6,92 % con 1.625.563 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 4,26 % con 1.000.974 votos.

4,26 % con 1.000.974 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0,95 % con 223.546 votos.

05:38 p.m.: Avance 19 de la Registraduría con el 98,70 %.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 43,73 % con 10.236.946 votos.

43,73 % con 10.236.946 votos. Iván Cepeda y Aída Quilcué: 40,91 % con 9.577.812 votos.

40,91 % con 9.577.812 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6,91 % con 1.619.368 votos.

6,91 % con 1.619.368 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 4,26 % con 997.267 votos.

4,26 % con 997.267 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0,95 % con 222.493 votos.

05:33 p.m.: Avance 18 de la Registraduría con el 98,27 %.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 43,74 % con 10.192.087 votos.

43,74 % con 10.192.087 votos. Iván Cepeda y Aída Quilcué: 40,90 % con 9.529.885 votos.

40,90 % con 9.529.885 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6,91 % con 1.611.174 votos.

6,91 % con 1.611.174 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 4,26 % con 992.510 votos.

4,26 % con 992.510 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0,94 % con 221.058 votos.

05:28 p.m.: Avance 17 de la Registraduría con el 97,58 %.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 43,77 % con 10.118.924 votos.

43,77 % con 10.118.924 votos. Iván Cepeda y Aída Quilcué: 40,88 % con 9.451.732 votos.

40,88 % con 9.451.732 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 16,91 % con 1.597.411 votos.

16,91 % con 1.597.411 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 4,25 % con 984.325 votos.

4,25 % con 984.325 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0,94 % con 218.956 votos.

05:23 p.m.: Avance 16 de la Registraduría con el 95,12 %.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 43,62 % con 9.791.468 votos.

43,62 % con 9.791.468 votos. Iván Cepeda y Aída Quilcué: 41,13 % con 9.791.468 votos.

41,13 % con 9.791.468 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6,86 % con 1.540.978 votos.

6,86 % con 1.540.978 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 4,20 % con 944.555 votos.

4,20 % con 944.555 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0,95 % con 213.332 votos.

05:18 p.m.: Avance 15 de la Registraduría con el 92,85 %.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 43,63 % con 9.515.558 votos.

43,63 % con 9.515.558 votos. Iván Cepeda y Aída Quilcué: 41,17 % con 8.977.429 votos.

41,17 % con 8.977.429 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6,84 % con 1.492.468 votos.

6,84 % con 1.492.468 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 4,18 % con 911.611 votos.

4,18 % con 911.611 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0,94 % con 205.546 votos.

05:13 p.m.: Avance 14 de la Registraduría con el 89,48 %.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 43,77 % con 9.132.317 votos.

43,77 % con 9.132.317 votos. Iván Cepeda y Aída Quilcué: 41,08 % con 8.570.667 votos.

41,08 % con 8.570.667 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6,81 % con 1.422.457 votos.

6,81 % con 1.422.457 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 4,16 % con 868.909 votos.

4,16 % con 868.909 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0,91 % con 191.829 votos.

05:08 p.m.: Avance 13 de la Registraduría con el 79,77 %.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 43,75 % con 7.940.846 votos.

43,75 % con 7.940.846 votos. Iván Cepeda y Aída Quilcué: 41,51 % con 7.534.658 votos.

41,51 % con 7.534.658 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6,62 % con 1.201.997 votos.

6,62 % con 1.201.997 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 3,98 % con 722.773 votos.

3,98 % con 722.773 votos. Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 0,90 % con 722.773 votos.

05:03 p.m.: Avance 12 de la Registraduría con el 71,21 %.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 44,09 % con 6.992.858 votos.

44,09 % con 6.992.858 votos. Iván Cepeda y Aída Quilcué: 41,33 % con 6.554.619 votos.

41,33 % con 6.554.619 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6,54 % con 1.038.634 votos.

6,54 % con 1.038.634 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 3,98 % con 722.773 votos.

3,98 % con 722.773 votos. Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 0,90 % con 164.882 votos.

04:58 p.m.: Avance 11 de la Registraduría con el 71,21 %.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 44,09 % con 6.992.858 votos.

44,09 % con 6.992.858 votos. Iván Cepeda y Aída Quilcué: 41,33 % con 6.554.619 votos.

41,33 % con 6.554.619 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6,54 % con 1.038.634 votos.

6,54 % con 1.038.634 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 3,94 % con 624.810 votos.

3,94 % con 624.810 votos. Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 0,93 % con 148.027 votos.

0,93 % con 148.027 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0,78 % con 123.916 votos.

0,78 % con 123.916 votos. Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre: 0,24 % con 38.940 votos.

0,24 % con 38.940 votos. Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas: 0,11 % con 18.697 votos.

04:53 p.m.: Avance 10 de la Registraduría con el 44,24 %.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 44,24 % con 4.461.691 votos.

44,24 % con 4.461.691 votos. Iván Cepeda y Aída Quilcué: 41,23 % con 4.158.452 votos.

% con 4.158.452 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6,48 % con 654.483 votos.

% con 654.483 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 3,92 % con 396.180 votos.

3,92 % con 396.180 votos. Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 0,97 % con 98.362 votos.

0,97 % con 98.362 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0,72 % con 72.959 votos.

0,72 % con 72.959 votos. Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre: 0,25 % con 26.115 votos.

0,25 % con 26.115 votos. Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas: 0,11 % con 11.617 votos.

04:43 p.m.: Resultados del avance 8 de la Registraduría con el 22,57 % de las mesas informadas:

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 43,56 % con 1.754.726 votos.

43,56 % con 1.754.726 votos. Iván Cepeda y Aída Quilcué: 42,14 % con 1.697.427 votos.

42,14 % con 1.697.427 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6,33 % con 255.339 votos.

6,33 % con 255.339 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 3,75 % con 151.110 votos.

3,75 % con 151.110 votos. Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 1,04 % con 42.046 votos.

1,04 % con 42.046 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0,69 % con 27.959 votos.

0,69 % con 27.959 votos. Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre: 0,28 % con 11.644 votos.

0,28 % con 11.644 votos. Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas: 0,11 % con 4.449 votos.

04:38 p.m.: Avance 7 con el 6,19 % de las mesas informadas:

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 43,19 % con 814.783 votos.

43,19 % con 814.783 votos. Iván Cepeda y Aída Quilcué: 42,94 % con 810.123 votos.

42,94 % con 810.123 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6,13 % con 115.648 votos.

6,13 % con 115.648 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 3,49 % con 65.979 votos.

3,49 % con 65.979 votos. Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 1,09 % con 20.652 votos.

1,09 % con 20.652 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0,6 % con 11.380 votos.

0,6 % con 11.380 votos. Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre: 0,32 % con 6.041 votos.

0,32 % con 6.041 votos. Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas: 0,1 % con 2.000 votos.

04:33 p.m.: Resultados del avance 6 con el 6,19 % de las mesas informadas:

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 43,29 % con 315.077 votos.

43,29 % con 315.077 votos. Iván Cepeda y Aída Quilcué: 43,25 % con 314.832 votos.

43,25 % con 314.832 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6 % con 43.709 votos.

6 % con 43.709 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 3,27 % con 23.816 votos.

% con 23.816 votos. Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 1,12 % con 8.204 votos.

1,12 % con 8.204 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0,5 % con 3.639 votos.

0,5 % con 3.639 votos. Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre: 0,36 % con 2.666 votos.

0,36 % con 2.666 votos. Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas: 0,1 % con 746 votos.

04:28 p.m.: Estos son los resultados del avance 5 de la Registraduría con el 2,67 % de las mesas informadas:

Iván Cepeda y Aída Quilcué: 44,6% con 96.475 votos.

44,6% con 96.475 votos. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 42,51 % con 91.898 votos.

42,51 % con 91.898 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 5,93 % con 12.832 votos.

5,93 % con 12.832 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 2,78 % con 6.014 votos.

% con 6.014 votos. Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 1,07 % con 2.329 votos.

1,07 % con 2.329 votos. Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre: 0,47 % con 980 votos.

0,47 % con 980 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0,45 % con 980 votos.

0,45 % con 980 votos. Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas: 0,09 % con 202 votos.

04:18 p.m.: Estos son los resultados del avance 3 con el 0,33 % de las mesas informadas:

Iván Cepeda y Aída Quilcué: 54,41 % con 6.951 votos.

54,41 % con 6.951 votos. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 34,67 % con 4.407 votos.

34,67 % con 4.407 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 4,98 % con 633 votos.

4,98 % con 633 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 2,17 % con con 277 votos.

% con con 277 votos. Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 0,81 % con 104 votos.

0,81 % con 104 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0.47 % con 61 votos.

0.47 % con 61 votos. Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre: 0,40 % con 51 votos.

0,40 % con 51 votos. Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas: 0,11 % con 15 votos.

04:13 p.m.: Publican el segundo avance con el 0,09 % de la mesas informadas:

Iván Cepeda y Aída Quilcué: 68,5 % con 2.236 votos.

68,5 % con 2.236 votos. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 22,8 % con 744 votos.

22,8 % con 744 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 3,46 % con 113 votos.

3,46 % con 113 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 2,17 % con con 71 votos.

2,17 % con con 71 votos. Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 0,58 % con 19 votos.

0,58 % con 19 votos. Claudia López y Leonardo Huerta: 0,30 % con 10 votos.

04:08 p.m.: Registraduría publica el primer boletín de los resultados de las elecciones presidenciales con el 0,02 % de las mesas informadas. Así se distribuyeron los votos:

Iván Cepeda y Aída Quilcué: 49,9 % con 252 votos.

49,9 % con 252 votos. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 38,2 % con 193 votos.

38,2 % con 193 votos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6,3 % con 32 votos.

6,3 % con 32 votos. Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 1,18 % con con 6 votos.

1,18 % con con 6 votos. Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 0,99 % con 5 votos.

04:00 p.m.: Oficialmente las urnas de votación están cerradas para esta primera vuelta presidencial. “A esta hora avanza el proceso de preconteo para consolidar los resultados de la jornada electoral en todo el país y el exterior”, informó la Registraduría a través de su cuenta oficial en la red social X.

03:06 p.m.: Defensoría del Pueblo les recordó a los colombianos que falta poco para el cierre de las urnas. “¡Queda menos de una hora! Recuerda que los puestos de votación cierran a las 4:00 p. m. Quienes a esa hora no hayan ingresado al puesto y presentado su cédula ante las autoridades electorales no podrán ejercer su derecho al voto.Hacemos un llamado a la ciudadanía para que acuda con anticipación y evite contratiempos. La participación es clave para nuestra democracia", puntualizó el Ministerio Público.

01:17 p.m.: El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio un balance sobre la jornada electoral.

“Hasta ahora, ha sido una jornada tranquila en Bogotá, más allá de algunas denuncias puntuales sobre situaciones que están siendo atendidas por las autoridades competentes en el PMU, pero que en todo caso no afectan el desarrollo normal de las elecciones. Reportes preliminares desde varios puntos de la ciudad indican una asistencia masiva a los puestos de votación. Las mesas cierran a las 4 de la tarde, todavía quedan cerca de 3 horas: salgan a votar”, advirtió el alcalde Galán.

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