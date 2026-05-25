Hija de Gustavo Petro habló del fin de la presidencia de su padre, “Estos cuatro años han...”

En medio de este agitado panorama electoral, las miradas no solo se posan sobre los candidatos, sino también sobre el círculo más íntimo del actual gobierno. Esta vez, fue Andrea Petro, la hija mayor del presidente Gustavo Petro, quien encendió las redes sociales al soltar una confesión bastante sincera y humana sobre el inminente final del periodo presidencial de su padre.

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Fiel a su estilo directo y sin rodeos en las plataformas digitales, la economista abrió un espacio para interactuar con sus seguidores, quienes no dudaron en tocarle una de las fibras más sensibles: “¿Se siente feliz de que su papá esté por terminar su mandato?" Lejos de las respuestas diplomáticas a las que tiene acostumbrado el mundo de la política, Andrea admitió el enorme desgaste emocional y físico que ha golpeado a su núcleo familiar durante este cuatrienio.

“De cierta manera sí, de cierta manera necesita un descanso, tomarse un buen tiempo, hacer las cosas que a él le gustan, pero seguir con su participación en la política”, arrancó diciendo la joven, dejando claro que, aunque el mandatario no se apartará del todo de las dinámicas del poder, el cuerpo y la mente ya le piden un freno. Sus declaraciones también fueron una realidad detrás de las pantallas y los discursos oficiales: “Estos cuatro años han sido muy complejos para nosotros, entonces hacer una pausa en el camino es necesario”, concluyó con total franqueza, evidenciando que el costo de gobernar a Colombia se paga muy caro en la intimidad del hogar.

¿Por qué Andrea Petro decidió radicarse en Francia?

Aunque hoy en día es una de las voces más activas de la familia presidencial y lidera proyectos de apoyo a migrantes, el vínculo de Andrea con Colombia tuvo que tomar una pausa drástica hace varios años. La razón que la llevó a empacar maletas y radicarse en Francia estuvo impulsada por la cruda realidad de la seguridad en el país.

Debido a las intensas dinámicas políticas, las constantes amenazas y el riesgo inminente que corría su integridad por ser la hija de un líder de oposición tan visible en su momento, Andrea Petro buscó refugio en territorio europeo. En Francia encontró no solo la tranquilidad y el anonimato necesarios para estudiar, crecer profesionalmente y construir su propio camino lejos de las dinámicas del Capitolio, sino también un espacio seguro para resguardar su vida y la de sus hijas, convirtiendo el exilio en una plataforma de resiliencia y empoderamiento.