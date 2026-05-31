“Manipuladoras de m13rd@”: Miguel Polo Polo celebró triunfo de Abelardo y atacó las pasadas encuestas

Miguel Polo Polo se consolida como una de las figuras más controvertidas, virales y polarizantes de la política colombiana contemporánea. El joven representante a la Cámara por la circunscripción especial afrodescendiente encarna el fenómeno de los influenciadores digitales que dieron el salto con éxito hacia los escenarios del poder legislativo. Conocido por su discurso de derecha radical, su férrea oposición al Gobierno nacional y sus constantes choques verbales con líderes de sectores alternativos, Polo Polo sabe perfectamente cómo mantenerse en el centro de la agenda mediática.

Le puede gustar: “Peor amenaza para el periodismo”: Margarita Rosa arremetió contra Vicky Dávila tras su rechazo a Cepeda

Un día trascendental fue este 31 de mayo, donde se dio una nueva jornada electoral, siendo millones de colombianos quienes salieron a las urnas para decidir quién será el próximo presidente de Colombia. La tendencia desde un inicio tuvo como protagonistas a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes llegan a una segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, varias de las encuestas demostraban una amplia ventaja de Iván Cepeda frente a Abelardo de la Espriella, situación que no se dio de esta manera e incluso una tercera persona que era Paloma Valencia, sin embargo, la ventaja fue evidente entre los dos principales candidatos.

Ante el hecho, las diversas declaraciones frente al rol de las encuestas terminaron generando molestia y quien no dudó en exponerlas fue Miguel Polo Polo, quien aseguró: “Las grandes perdedoras de la jornada son las encuestas mentirosas y manipuladoras de m13rd@. ¡Merecen ser sancionadas! Hay que ponerles un pare a esas mafias del engaño“.

Cabe resaltar que Miguel Polo Polo desde hace varias semanas dejó claro su apoyo a Abelardo de la Espriella, resaltando que será el próximo presidente de Colombia, luego de lo ocurrido con Gustavo Petro, a quien siempre le demostró su descontento desde cada una de sus acciones en la presidencia.