Hija de Gustavo Petro confesó si defendería a su padre durante una incursión militar, ¿el amor sobre toda las cosas?

Petro habría pedido la salida de un viceministro por tratar mal a su hija Andrea y su exesposa Mary Luz.

La hija mayor de Gustavo Petro es Andrea Petro, quien estaría sobre sus 33 años de edad y desde hace varios años está radicada en Francia buscando alcanzar diferentes proyectos profesionales y por ende, priorizando una mejor calidad de vida para sus hijas. A pesar de estar alejada de Colombia, la mujer termina siendo bastante activa por medio de sus redes sociales, refiriéndose a situaciones de su vida privada y por supuesto, aquellas que tienen que ver con su padre.

Andrea Petro fue fruto de la relación de Gustavo Petro con Mary Luz Herrán e incluso la mujer actualmente residiría con ella en Francia, pues se ha dejado ver en algunas de las publicaciones de su hija, quien suele ser muy cercana a sus fans tanto así que constantemente suele realizar dinámicas de preguntas para aclarar varias de las dudas con las que cuenta.

Hace pocas semanas, la mujer respondió en medio de esta dinámica hasta qué punto defendería a su padre, Gustavo Petro, durante una incursión militar: “Yo a él nunca lo dejaría solo, así de sencillo“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, demostrando así el amor que siente por su padre, pero también el nivel de confianza que han construido con el paso de los años, pues a pesar de las polémicas sabe muy bien quién es su padre.

Cabe resaltar que entre los hijos de Gustavo Petro, Andrea Petro es quien suele ser mucho más activa en redes compartiendo varias situaciones de su vida, pero también respondiendo a las diferentes situaciones en las que el presidente puede estar inmerso.

¿Cuál es el negocio de Andrea Petro, hija de Gustavo Petro?

Se conoció que la primogénita del jefe de Estado, Andrea Petro, ha venido trabajando en un emprendimiento que es una línea de ropa deportiva llamada Bachué, en la que sus insumos son sostenibles con el medio ambiente.

En redes sociales, Andrea Petro ha dado a conocer su idea de negocio y celebró que pueda darla a conocer en la COP16 que se desarrollará entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de este año: “Feliz de poder presentar mi marca de ropa sostenible en la COP16″.