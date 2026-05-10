¿Más allá del apellido? Hija de Gustavo Petro confirma que contará lo que nadie sabe sobre su historia familiar

Petro habría pedido la salida de un viceministro por tratar mal a su hija Andrea y su exesposa Mary Luz.

Más allá de ser la hija mayor del primer mandatario, Andrea Petro se ha consolidado como una de las figuras más directas dentro del entorno presidencial. Radicada en Europa desde hace años, Andrea ha utilizado sus plataformas para marcar una distancia saludable con la política tradicional, enfocándose en la defensa de los derechos de los migrantes y la sostenibilidad. Su capacidad para expresar opiniones honestas, incluso cuando estas no coinciden plenamente con la narrativa oficial de la Casa de Nariño, le ha otorgado un respeto propio entre quienes buscan una visión fresca, humana y sin filtros sobre la realidad colombiana desde el exterior.

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Actualmente Andrea alcanza los más de 80 mil seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde termina siendo bastante activa compartiendo varios detalles de su vida, pero también buscando estar cerca de sus fanáticos, pues constantemente realiza dinámicas de preguntas con el fin de aclarar varias dudas.

Sin embargo, hace varias semanas sorprendió a sus fanáticos luego de que Andrea Petro confirmara que se encuentra preparando su primer en el que contará varias de las situaciones que ha atravesado a lo largo de su vida: “Hoy escribo un libro. Mi vida y mi punto de vista sobre la suya está en construcción y pronto será compartida”, fueron las declaraciones que añadió la hija de Gustavo Petro.

Andea Petro foto Imagen tomada de las redes sociales de Andea Petro

¿Cuántos hijos tiene Andrea Petro, hija de Gustavo Petro?

Aunque su voz resuena con fuerza en el activismo social, el motor principal en la vida de Andrea Petro son sus dos hijas, Luna y Victoria. Radicada en Francia desde hace varios años, la hija mayor del presidente Gustavo Petro ha compartido con sus seguidores la importancia de criar a sus pequeñas en un entorno de sencillez y valores, lejos del bullicio político de la Casa de Nariño. Para Andrea, la maternidad ha sido el eje que ha transformado su visión del mundo, convirtiendo su hogar en Europa en un refugio donde sus hijas crecen rodeadas de una cultura multicultural, pero con el sello de las raíces colombianas siempre presente.