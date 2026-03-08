“Que sea un día de democracia y de paz en nuestro país”: Carlos F. Galán sobre jornada electoral en Colombia

Este domingo 8 de marzo se desarrolla una jornada electoral decisiva en Colombia. Millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a quienes ocuparán las curules del Senado y la Cámara de Representantes en el próximo periodo legislativo.

Puede leer: ¿Votó por la consulta?, presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto y reveló sus cartas

Además de la elección del Congreso, los votantes también participan en consultas interpartidistas, un mecanismo mediante el cual varias fuerzas políticas buscan definir a los candidatos que representarán sus coaliciones en las próximas elecciones presidenciales.

Estas consultas se convierten en una medición política anticipada de cara a la carrera por la Casa de Nariño, pues permitirán identificar cuáles figuras logran mayor respaldo ciudadano dentro de sus respectivos sectores.

Lea también: Verónica Alcocer reapareció junto al presidente Gustavo Petro para las elecciones

Llamado a una jornada en paz en Bogotá

En medio del inicio de la jornada, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció desde la Plaza de Bolívar haciendo un llamado a la ciudadanía para que el proceso electoral transcurra con tranquilidad y respeto.

Durante su intervención, el mandatario distrital invitó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto de manera responsable y reiteró la importancia de que los actores políticos reconozcan los resultados que arrojen las urnas.

Galán también subrayó que las autoridades distritales trabajan junto con organismos electorales y de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la jornada, así como la seguridad de los votantes y de quienes participan en el proceso.

🔴 Más sobre elecciones: “Entregaré a fiscalía acusaciones serias sobre corrupción electoral”, presidente Gustavo Petro

Una jornada clave para el rumbo político del país

Las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas marcarán el inicio formal del nuevo ciclo político en Colombia, ya que los resultados no solo definirán la composición del Congreso, sino que también perfilan el escenario de alianzas y candidaturas rumbo a las elecciones presidenciales.