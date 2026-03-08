Capturado candidato del Centro Democrático con varios millones en su poder y por presunto intento de soborno

En las últimas horas fue capturado el candidato a la Cámara de Representantes Víctor Hugo Moreno Bandeira, integrante del partido Centro Democrático, en hechos ocurridos en el departamento de Amazonas.

De acuerdo con información revelada por Blu Radio y confirmada por el periodista Jacobo Solano Cerchiaro, el aspirante al Congreso de la República de Colombia fue detenido en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en la ciudad de Leticia.

Intentó deshacerse de una bolsa con dinero

Según los primeros reportes conocidos públicamente, las autoridades habrían interceptado al candidato cuando se encontraba cerca de las instalaciones del aeropuerto.

Durante el procedimiento, Moreno Bandeira habría intentado deshacerse de una bolsa que, según versiones preliminares, contenía cerca de 20 millones de pesos en efectivo.

Las autoridades procedieron a verificar la situación y fue en ese momento cuando se habría presentado un segundo hecho que agravó el caso.

Presunto intento de soborno a policías

De acuerdo con las versiones difundidas por los medios, el candidato del Centro Democrático habría ofrecido dinero a los uniformados para evitar el procedimiento policial.

Este presunto intento de soborno fue clave para que los agentes procedieran con la captura del aspirante político, quien ahora deberá responder ante las autoridades competentes por lo ocurrido.

Hasta el momento, no se han conocido detalles oficiales sobre los cargos exactos que podrían imputarse ni sobre el avance del proceso judicial.

La captura ocurre en medio de la jornada electoral de este 8 de marzo, en la que los colombianos votan para elegir el nuevo Senado de la República de Colombia y la Cámara de Representantes de Colombia.

Jornada electoral bajo fuertes denuncias

Esto se suma a la alerta sobre el paso irregular desde Venezuela se suma a otras denuncias que han marcado el inicio de las elecciones legislativas en Colombia.

También, en las últimas horas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que existe una grabación que comprometería al registrador departamental de Córdoba en un presunto caso de compra de votos.

Según el funcionario, al registrador le habrían ofrecido 100 millones de pesos por mil votos para favorecer a un candidato, material que sería entregado a la Fiscalía.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también solicitó investigar posibles redes de compra de votos y pidió a la Fiscalía allanar lugares señalados por ciudadanos y autoridades como centros de esta práctica ilegal.

Las elecciones de este domingo definirán la nueva composición del Congreso de la República, en medio de un clima político marcado por denuncias de corrupción electoral, controles reforzados de la Fuerza Pública y vigilancia especial en varias regiones del país.